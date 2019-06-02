В Харькове националисты устроили роскошный пиар сьезду партии Кернеса-Труханова

02.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Харькове несколько сотен националистов проводят пикет перед зданием Дворца спорта, где в 14:00 начался объединительный съезд партии “Доверяй делам” с участием мэров Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Depo.Харків.

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Участники пикета держат портреты погибших харьковских участников “АТО”, транспаранты с надписями “Гепа, реванш не пройдет”, “Стоп реванш”, национальные флаги, символику “Правого сектора”, “Национального корпуса”, а также скандируют “Позор!”, “Бюджетники, идите домой “и другие.

Охрану общественного порядка обеспечивают 200 работников Национальной полиции и 100 бойцов Национальной гвардии Украины.

В то же время в здание, не обращая внимание на пикетчиков, прошли участники сьезда.

С призывом выйти на пикет сьезда партии мжров обратился в своем телегпам-канале начальник штаба «Терена Схід» НацКорпуса Владислав Соболевский.

“Два Гены пытаются возродить заветную мечту всех ватников и создать проект, который будет иметь целью протянуть побольше холуев и любителей «русского мира» в парламент”, – считает он.



Ранее Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии для участия в выборах в Верховную Раду. “Наша задача – влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли люди, которые знают проблемы на местах”, – заявил Кернес.

В свою очередь Труханов заявлял, что к ним присоединяются мэры городов со всей Украины. По его словам, “это эффективные и успешные управленцы, которые оправдали доверие своих избирателей реальными делами”.

Труханов анонсировал, что на съезде партии мэров 2 июня в Харькове будет принято решение об участии в досрочных парламентских выборах.

Новую партию, по его словам, “консультирует” олигарх Игорь Коломойский. А в ее ряды намерена влиться партия “Возрождение” бизнес-партнера Коломойского, экс-регионала Виталия Хомутынника.

Ожидается, что партия Кернеса-Труханова получит несколько десятков депутатских мандатов на выборах по мажоритарным округам и попытается преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в Раду по спискам, чтобы стать основой пропрезидентского большинства наряду с партией “Слуга народа”.