В Харькове – нападение на видного нацика. Но это – не партизаны

21.05.2019, Харьков, Яков Бабаевский

«Национальный корпус» – политическое крыло нацбата «Азов» – сообщило сегодня о нападении на представителя этой организации Игоря Блохина в Харькове. Двое неизвестных проломили ему кастетами голову в трех местах, когда он возле дома гулял с собакой.

Пострадавший является главой инициативной группы предпринимателей рынка ТЦ «Барабашово». Именно деятельностью этой группы «Нацкорпус» и объясняет нападение на “активиста”.

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Предприниматели конфликтуют с администрацией рынка. Многолетним его владельцем является Александр Фельдман, создатель АО «Концерн АВЭК и Ко», ныне депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Наш край». В числе прочих коллег он попал под российские санкции. Периодически конфликтовал с мэром Геннадием Кернесом.

Нацкорпус заявляет: «На прошлой неделе АВЭКовцы под руководством Фельдмана развешивали листовки с целью дискредитировать «Национальный корпус», ведь мы встали на защиту предпринимателей. Но такими старыми методами из 90-х, распространяя откровенные фейки и нападая на активистов, пытаясь отрейдерить землю предпринимателей, дискредитируют только себя».

Протесты предпринимателей против действий администрации рынка продолжаются уже несколько лет. Суть противоречий довольно проста: коммеранты отказываются платить всё возрастающую мзду за те торговые точки, которые всё равно обречены на снос.

Сначала сторонники Фельдмана интерпретировали протестные выступления предпринимателей как бучу, поднятую «сепарами». Указывали на то, что в протестах были замечены активисты антимайдана.

Таким образом Фельдман, видимо, хотел натравить силовиков на своих оппонентов, активизировать внимание правоохранительных органов: смотрите, кто раскачивает ситуацию.

Но потом «концепция поменялась». К коммерческому конфликту, очевидно, небезвозмездно, подключился Нацкорпус. Его боевики поддержали идею создания коммунального предприятия «Современный город» как альтернативу ТЦ «Барабашово». Таким образом, в игру включилась городская власть. А интересы «Нацкорпуса» и Кернеса ситуативно совпали.

Один из предпринимателей, протестующих против администрации рынка, рассказывает о подоплеке конфликта:

«Реконструкция рынка производилась несколько раз. Люди выкупали свои торговые точки, например, сначала за 5000 долларов. Потом, после очередной реконструкции, по 10-15 тысяч долларов, в зависимости от площади. А теперь требуют доплатить по 100 долларов за метр до конца года. Но большая часть площадей была арендована Фельдманом у города. И эта аренда заканчивается в этом году. Торговые места будут снесены. Люди не хотят платить непонятно кому торговые точки, которые с нового года превратятся в тыкву».

За «Барабаном» давно уже закрепилась дурная слава. Под натиском рынка и его владельца исчезли несколько улиц. Многие торговые места появились над подземными коммуникациями, где нельзя было строить. Хозяйственные ряды, находящиеся над метро, постоянно трясутся. Забиты дренажи.

«Детские ряды находятся там, где когда-то были частные дома, — вспоминает предприниматель. — Жильцам угрожали, выдавливая их из собственного жилья. Неожиданно покончил с собой хозяин одного из домов, оказывавшийся продать свое жилье. Несколько домов сгорели. Такова была история расширения «Барабана». Рано или поздно этот карфаген должен был быть разрушен».

Предприниматели утверждают, что готовы платить официально в бюджет города. Сейчас же они арендуют площади даже не у Фельдмана, а у левых фирм-прокладок.

«Деньги, по сути, не доходят до города. Кернес сказал: если вы готовы, то прекращайте платить фирмам-прокладкам. Давно нужно всё упорядочить. Предприниматели будут иметь чеки, понимать, куда они платят. Сейчас, например, человек, имеющий тачку, не имеет права ходить с ней по рынку; его остановят титушки и заставят платить. Мы уже проходили через всякие акции устрашения, когда людей выгоняли с их торговых площадок силовики непонятно какого ведомства и фельдмановская охрана. Постоянные были наезды фельдмановских титушек, требовавших закрыть и опломбировать контейнеры. Эту лихорадку пора заканчивать»,