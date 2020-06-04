В Харькове наступило время обезьян

04.06.2020, Харьков, Яков Бабаевский

Симптоматичная история приключилась в Харькове. СБУ сообщила о задержании людей, «торговавших» государственными должностями, в том числе губернаторским креслом.

Мошенники заломили лям зелени за должность главы Харьковской облгосадминистрации. А за 100 тысяч долларов предлагалось «покупателю» кресло начальника ГУ Государственной налоговой службы Харьковской области.

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«Продавцов воздуха» приняли в одном из харьковских кабаков в момент получения задатка. Они рассчитывали срубить на ровном месте 150 тысяч долларов: 100 тысяч — задаток за должность губернатора, 50 тысяч — за пост начальника налоговой.

Как видим, в новейшие времена появился товар, сравнимый с «красной ртутью». Кресла губернатора и главного областного налоговика, как и «красную ртуть», никто не увидел бы, но с деньгами расстался бы.

Про версии областного пресс-центра СБУ, этот «бизнес» был организован некими одесситом и киевлянином, которые обещали клиентам лоббировать их назначение на государственные должности. Мошенники представлялись чиновниками, козыряли близкими связями с руководством парламента и министрами.

Правоохранителями и ранее была зафиксирована подобная сделка, которую провернула контора по торговле «рогами и копытами». Аферисты получили 60 тысяч долларов от харьковчанки, которой была обещана «помощь» по прохождению в парламент на довыборах в мажоритарном округе.

Речь, видимо, идет о 179 округе, по которому прошел в Верховную раду Алексей Кучер, потом переместившийся в кресло харьковского губернатора. Там баллотировались несколько женщин, причем одна из них, зеленая «слуга народа», быстро слилась, сняв перед довыборами свою кандидатуру. А депутатом стала экс-губернатор Юлия Светличная.

Если действительно «продавался» мандат 179 округа, то аферистам не откажешь в изощренности и чувстве юмора. Получается, они дважды пытались срубить бабла на кресле Кучера! На том, которое он освободил в Раде, и на том, которое занял в обладминистрации.

Этот харьковский казус свидетельствует о нескольких тенденциях.

Во-первых, параллельно с бандеризацией происходит и бендеризация Украины. «Великие комбинаторы» появляются повсюду.

Если скандал с «пленками Ермака» был замят, а Зеленский вступился за главу своего офиса, то одесско-киевским Остапам Бендерам, задержанным в Харькове, повезло меньше.

Напомним, что в скандальных записях, слитых «слугой народа» Гео Леросом, младший брат руководителя офиса президента Денис Ермак занимается «обилечиванием» людей, претендующих на жирные государственные должности. То есть, по сути, торгует должностями, гарантируя свою помощь в лоббировании. И озвучивает ценник примерно того же уровня, что и у харьковских аферистов.

Таким образом, харьковские «продавцы воздуха» вполне могли вдохновиться заразительным примером младшего Ермака. И просто творчески подошли к «обилечиванию», которое практикуется в высших эшелонах власти.

Во-вторых, сама возможность такой харьковской аферы говорит о многом. На серьезные посты в лучших регионах назначается откровенно безликая зеленая слизь. Поэтому у «продавцов» губернаторского кресла даже не возникло сомнений в том, что «покупатель», с их помощью, охотно уверился в скором уходе Кучера.

Сама по себе ситуация выглядела вполне правдоподобной. Губернатор Кучер, да и подавляющее большинство харьковских депутатов-мажоритарщиков от «Слуги народа, воспринимаются как абсолютное недоразумение на политической карте региона. Поэтому у аферистов сложилось впечатление, что «народ к разврату готов». То есть самые нетерпеливые уже дозрели до того, чтоб быстро подсуетиться с приобретением «билета» на жирную должность, с которой вот-вот турнут губернатор или начальника налоговой…

После таких историй наполняется символическим смыслом пресловутый харьковский фонтан с обезьянками в саду Шевченко.

Фонтан был открыт в августе прошлого года по инициативе городской власти. Одни вменяли в вину, другие вменяли в заслугу Кернесу это новшество.

Не прошло и года — и фонтан с обезьянами выглядит аллегорической насмешкой над зе-командой. Прошлым летом случился такой политический межеумочный период, когда «зеленые» могли на любой округ заявить кандидатом хоть обезьяну — и за нее проголосуют, поскольку она от «Слуги народа». А что творилось на невыборных государственных должностях — вообще неописуемо, тут одного обезьяньего фонтана не хватит.

Мажоритарщики из «Слуги народа» действительно часто выглядят обезьянами, которых кормит с руки, а возможно и всячески извращается над ними пляжный фотограф с таблом Никиты Потураева…

Видимо, наступили времена, когда людям хочется верить в некую динамику: что обезьяны проштрафились… И теперь можно заплатить вступительный взнос и занять их место. Мечты, мечты…

Обезьяны действительно проштрафились, как бывший глава таможни Нефедов. Но президент Зеленский заявляет журналистам на пресс-конференции, что Макс классный парень, поэтому после таможни ему предлагалась должность в офисе президента.

Другой обезьяне, Ульяне Супрун, тоже пытались подыскать место в том же офисе.

У зе-команды ощутимая проблема с кадрами. По сути, обезьянкам, вышколенным Никитой Потураевым, по плечу только такие должности, где функциональные обязанности сводятся к тому, чтоб швыряться банановыми шкурками, показывать свой «туз» неприятелю, гадить идеологическому противнику, танцевать с шестом…

Да и идеологам «Слуги народа» рангом повыше — тоже по нраву именно такие функции. Поэтому пропагандон с канала «1+1» Ткаченко рвется в министры культуры. Такие персонажи всегда вожделеют жирных мест в гуманитарной сфере. Не потому что у них способности в этой сфере, а потому что у них наклонности к борьбе с идеологически чуждым: запрещать и гадить.

На должности языкового омбудсмена вялую обезьянку из провинциального вуза, заскучавшую на посту, сменяют львовским недоумком-активистом Святославом Литинским. Уж этот будет настоящим языковым гестаповцем. Потому что годами стучал на русскоязычных продавщиц и чиновников. Встречайте пополнение в обезьяннике.

Языковой гестаповец Святослав Литинский.