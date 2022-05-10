В Харькове объявлена охота на «гауляйтера»

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Новости Украины

На онлайн-сессии Харьковского областного совета, состоявшейся 9 мая, отсутствовал ряд народных избранников, примерно шестая часть общего состава. На самом деле не выйти на связь – это был единственный способ не проголосовать за документ, принятый депутатами в поддержку киевского режима. В числе отсутствующих оказался 78-летний Владимир Святаш, заслуженный врач, отец Дмитрия Святаша, экс-нардепа от Партии регионов.

Возможно, Святаш-старший не хотел отдать голос за скандальное обращение, а возможно, предполагал что готовится политическая «казнь» его сына.

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Еще в начале апреля заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем выступил с заявлением, что Дмитрий Святаш, согласно планам Кремля, должен возглавить администрацию Харьковской области в случае «оккупации».

«Хорошие люди говорят, что в Кремле даже подготовили кандидатуру будущего гауляйтера Харькова. Если помните, был такой Дмитрий Святаш – депутат-регионал и доверенное лицо Виктора Януковича в 2004 году», – писал Найем.

Он дал понять, что «хорошие люди» нашлись среди знакомых Святаша, которым тот заранее предлагал должности в своей администрации, и пригрозил экс-нардепу скорой смертью «либо от рук наших спецслужб, либо в результате внутренней войны с такими же уголовниками и мародерами».

Выяснилось, что заявление Найема уже взяли в производство официальные органы.

Депутат Роман Семенуха в ходе онлайн-сессии задал вопрос прокурору Харьковской области Александру Фильчакову: «Готовится ли уголовное производство или продолжается ли следствие по поводу объявления подозрения гражданину Украины, который был почти официально объявлен РФ как будущий гауляйтер Харькова?»

«Сейчас следователями СБУ, что касается этого лица, проводится досудебное расследование по ст. 111. Харьковская областная прокуратура осуществляет в этом уголовном производстве процессуальное руководство. Я думаю, что в ближайшем времени мы примем законное решение. Могу сказать от себя, как руководителя областной прокуратуры: считаю, что наша обязанность – привлечь данное лицо к предусмотренной законом уголовной ответственности», – ответил Фильчаков.

«Обвинитель» Роман Семенуха также заявил, что по его информации Владимир Святаш, глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения в настоящее время находится в России. Следует отметить, что в России проживает и Дмитрий Святаш с семьей. В 2020 году они получили убежище в РФ. Как утверждает Найем, Дмитрий сменил страну проживания из-за уголовного преследования на Украине.

Действительно, в 2019 году Святаш-младший, после того как проиграл выборы в Верховную Раду, стал фигурантом дел о неуплате налогов и о завладении 1,1 млрд грн средств «Укрсиббанка».

Но правда и то, что Святаш на Украине подвергался преследованиям националистов.

В январе 2014 года, накануне госпереворота в Киеве, он нелицеприятно отозвался о жителях Западной Украины, а также представителях украинской диаспоры в Канаде и США. Нардеп выразил мнение, что разделение страны в долгосрочной перспективе неизбежно – и стал врагом бандеровцев. Однажды до него добрался харьковский «Фрайкор», в то время, к счастью, вооруженный не гранатометами, а перцовыми баллончиками и зеленкой.