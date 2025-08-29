«В Харькове очень много русских ждунов. Очень» – обслуга Банковой задумалась о «сложностях» в случае перемирия

Вадим Москаленко.  
29.08.2025 19:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 94
 
В Харькове больше всего среди подконтрольных Киеву областей ждут Россию, и это можно рассматривать как «элемент украинского многообразия».

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил киевский политический обозреватель Леонид Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Страна не стала проще – даже сложнее. Она стала больше чувствовать собственную сложность. И наша сложность – это вообще наш ресурс. Это русские стали очень простые – уехавшие, оставшиеся. Всё очень сложно. И действительно, харьковский патриотизм проверен в бою, но я знаю, там очень много ждунов. Очень много. Относительно других регионов. [«И в Одессе много», – вставила Мосейчук] Много. И это тоже не нужно забывать.

То есть нормальная политика – это сложная политика. Это как перед эфиром у вас показывают – хочу услышать и левых, и правых. И таких, и сяких – они должны быть представлены в политике. Могут быть очень острые споры – это нормально. Вот, возвращение к такой жизни, к политическим дискуссиям – вот это будет возвращение к нормальной стране», – разглагольствовал Швец.

«Я боюсь, что есть искушение после войны – «так, заткнулись», «а у меня тут [на груди] видите, иконостас, сейчас я говорю», «а ты где был?». Такое упрощение. Есть опасность, что мы похерим именно то, что нас отличает от русских», – вещал укро-обозреватель.

