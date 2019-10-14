В Харькове открыли памятник украинским военным в виде куба

14.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Харькове открыли памятник “защитникам Украины”. Он расположен на одноименной площади Защитников Украины (до декоммунизации носившей название площадь Восстания), передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как отмечает пресс-служба Харьковской обладминистрации, основной элемент монумента – куб, самая крепкая геометрическая фигура. “Он символизирует Украину – целостное и мощное государство, которое понесло тяжелые потери”, – говорится в сообщении пресс-службы. Их изобразили в виде 14 металлических стел, на которых выбиты строки произведения Владимира Сосюры “Любіть Україну”. Число 14 символизирует 2014 год, когда началась так называемая “российская агрессия”.

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“Сегодня – святой день. И не только потому, что верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, которая всегда оберегала наших защитников. Но и потому, что сегодня мы отмечаем подвиги всех тех, у кого Украина в сердце, в душе, кто каждый день реальными делами защищает Украину”, – сказала глава Харьковской области Юлия Светличная во время открытия памятника.

Она поблагодарила всех военных и ветеранов “АТО”, которые собрались на площади 14 октября, и всех тех, кто находится на востоке страны. Память погибших украинских военных почтили минутой молчания.

Работы по возведению памятника начались в июне этого года. Над идеей монумента архитекторы и скульпторы работали совместно с представителями общественных организаций, объединяющих ветеранов боевых действий на Донбассе.

“На эту сложную работу ушло почти 3 года, – рассказал заместитель председателя совета ОО «Союз ветеранов АТО» Юрий Корсунов. – Состоялись общественные обсуждения, конкурсы. Благодаря поддержке главы ХОГА Юлии Светличной были найдены средства на создание монумента. Все это делалось для того, чтобы увековечить память Защитников Украины, показать несокрушимость боевого духа украинского народа. Мы сделали место, где чествуют память погибших героев, выражают благодарность живым, передают вдохновение следующим защитникам Украины”.

На сайте академии Национальной гвардии Украины, расположенной на этой площади, возле монумента создано многофункциональное пространство для торжественных мероприятий, в том числе самой академии.

Напомним, что Петр Порошенко своим указом отменил на Украине празднование 23 февраля и установил новый праздник – “день защитников Украины”. – 14 октября – одновременно с днем УПА. Вместе с тем, новый праздник не получил широкого признания и распространения. В основном его празднуют ультраправые.