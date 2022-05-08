В Харькове перед 9 мая минируют кладбища

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Харьковские власти продолжают запугивать горожан перед Днем Победы.

В ряде областей Украины, в частности в Запорожской и Одесской, комендантский час продлится с десяти вечера 8 мая до 5 утра 10 мая.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В Харькове 8 и 9 мая комендантский час решили не увеличивать. Как обычно, он будет продолжаться с 21.00 до 6.00 следующего дня.

Зато военная администрация области во главе с Олегом Синегубовым «ограничивает передвижение граждан Харьковской области к местам почитания памяти погибших во Второй мировой войне».

Надо полагать, это значит, что патрули близко не подпустят людей к памятным местам. В лучшем случае отправят обратно, но могут и задержать с непредсказуемыми последствиями. Вслед за Синегубовым и мэром города Тереховым другие представители власти выступили с предупреждениями об опасностях, подстерегающих харьковчан в праздничный день.

«Я прошу вас завтра и послезавтра не выходить на улицы. …Я прошу вас не подходить к мемориалам воинам, которые погибли во Второй мировой войне, потому что российские оккупанты продолжают убивать», – 7 мая обратился к харьковчанам начальник областной полиции Владимир Тимошко.

«ГУР предупреждает об очень высокой вероятности обстрелов при помощи баллистических и крылатых ракет именно населённых пунктов, потому что РФ необходимо продемонстрировать какие-то достижения, а главная цель – это террор, чувство страха», – заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.

Тем временем в Харькове, который на данный момент находится под полным контролем украинских военных, 7 мая была предпринята очередная попытка «террора с целью вызвать чувство страха». Одновременно в разных информационных источниках появились сообщения, что на одном из городских кладбищ неизвестные заминировали могилы ветеранов. Растяжки были обнаружены как возле могил, так и в кладбищенских проходах.

А уже 8 мая стало известно, что все растяжки сняты, кладбище разминировано, посещать его безопасно.

Следует отметить, что сих пор на мемориалы и могилы советских воинов покушались только нацисты. Поскольку вся власть в Харькове и есть нацисты, возникает вопрос, кто же тогда заминировал могилы?

Ультранацисты минировали их без согласования с руководством? Минировать приказали власти, но после огласки отказались от идеи кровавой провокации? Или мы имеем дело с очередным постановочным актом запугивания харьковчан?

Отметим, что Синегубов утром 8 мая геройски обратился к жителям города и области с пустого, без единой души, но с высаженными цветами Мемориала Славы. Впрочем, гауляйтеру наверняка известно, когда и по каким объектам Харькова планируют стрелять нацисты.