В Харькове под консульством РФ лесбиянки прогоняли Путина из Крыма

24.12.2021  22:46 (Мск), Харьков,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Идиотизм, ЛГБТ, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, русофобия, Украина, Харьков
Новости Украины

В Харькове полтора десятка представительниц ЛГБТ-сообщества собрались под консульством России и устроили перформанс – дарили «подарки» президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает местный телеканал «Объектив», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Харькове полтора десятка представительниц ЛГБТ-сообщества собрались под консульством России и устроили перформанс –...

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Началось мероприятие с кощунственного песнопения – представительницы нетрадиционной сексуальной ориентации спели «Богородице, дева, Путина прогони».

«Я принесла подарить путевку в Великий Устюг. Езжайте, пожалуйста, отдыхать туда, а не в Крым. Потому что Крым – это не курорт, это оккупированная территория, которую вы отобрали у Украины в то время, когда сами имеете очень много территорий собственных, которые в упадке», – заявила одна из участниц акции.

Среди «подарков» также был учебник по истории Украины, игрушечный мозг, белые тапочки, чемодан, Конвенция ООН по правам человека и так далее.

«Мы принесли подарки для президента соседнего государства-агрессора, чтобы он мог знать, что думает украинское общество и ЛГБТ-сообщество Харькова о том, что происходит. Мы хотим, чтобы агрессия прекратилась. Протест, несогласие, сильные эмоции – можно проявлять и мирным способом.

Мы решили выразить то, что испытывает наше сообщество по поводу информации о возможной эскалации. Хотим показать, что мы не согласны, не хотим войны, а также участия России в жизни Украины», – заявила местному информагентству «Статус Кво» организатор акции Анна Шарыгина.

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