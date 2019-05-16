В Харькове появились ситилайты с соратником Порошенко и надписью «Люблю воровать»

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Харькове появились ситилайты с изображением местного нардепа-мажоритарщика от БПП и близкого компаньона президента Петра Порошенко Александра Грановского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

На ситилайтах рядом с изображением Грановского нанесена надпись “Люблю воровать”.

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Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп Андрей Билецкий, глава ультраправой партии Национальный корпус и основатель полка “Азов”.

“Сегодня в Харькове. Грановский-Свинарчук раскрывает истинное лицо. :)”, – написал Билецкий и добавил: “Это тот самый Грановский из порошенковский когорты, который через Трейд Коммодити продал Украинской Армии контрабандное горючее по завышенной на 20% цене”, – добавил основатель “Азова”.

“Сделаем все, чтобы страна знала своих “героев”!, – пообещал он.

Напомним, Александр Грановский – один из фигурантов потопившего Петра Порошенко скандала о коррупции в Укроборонпроме.