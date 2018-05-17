17.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Харькове презентовали гигантскую вышиванку в форме танка

В Харькове местные националисты устроили шествие в сельских вышиванках по главной улице города – Сумской, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Колонна, в которую согнали студентов вузов, в том числе из стран Азии и Африки, прошла от площади Конституции до театра оперы и балета имени Лысенко. В руках люди несли флаги Украины, букеты, транспаранты, звучали украинские народные песни.

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А на ГП “Завод имени Малышева” в “день вышиванки” презентовали желто-голубой баннер с вышитым изображением танка “Оплот”. Как рассказали на предприятии, инициативу создать необычную визитку завода – вышитое изображение танка “Оплот” – поддержал генеральный директор Александр Хлань.

“Заказ на вышивку и аппликации выполнили на Харьковской фабрике художественных изделий. Площадь желто-голубого полотна, символизирующего флаг Украины, – 6 квадратных метров. Полотно расшито аутентичными узорами, причем количество стежков – до 3 млн, из них 1,5 млн пошло на силуэт боевой машины, 75 тысяч – на вышитое название и логотип завода, примерно столько же – на изображение ствола танка”, – отметили на заводе.

Баннер сделан из прочного и устойчивого к непогоде материала. Отныне его будут устанавливать на заводе ко всем праздничным датам.