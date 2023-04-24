В Харькове придумали способ скрыть цифры потерь на фронте

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Самый «тревожный» регион Украины однозначно – Харьков. В среднем каждые три часа гудят сирены. Конечно, большинство из этих тревог не имеют подтверждения, а чаще сигнализируют о военной активности в области.

Крайняя неделя стала более активной и по сообщениям об обстрелах сёл Харьковской области, и по колоннам «скорых» в городские больницы. В дневное время такую интенсивность пополнения медучреждений никто не увидит, но с началом комендантского времени движение транспорта с ранеными возрастает, пишет харьковский корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нужно отметить, что количество раненых несоизмеримо с количеством тел, прибывающих в морги Харькова, Изюма и Балаклеи. И чтобы быстро решить проблему переполненных моргов без утечек в СМИ о росте числа могил, власти закрыли для посещения городские кладбища.

Понимая возможное возмущение людей, пред Пасхальными праздниками, официальные лица (мэр Терехов, губернатор Синегубов) и местные телеграм-каналы каждый день анонсировали массовые разминирования в области. Это делалось с целью придать максимальную правдивость будущим ограничениям посещения кладбищ «в связи с минной опасностью».

Отмечу, что в Харькове закрыли именно действующие кладбища. Но ограничив харьковчан в их посещении, не изменили режим работы этих кладбищ. Там каждый день проходят захоронения, каждый день увеличивается их периметр – отнюдь не за счёт мирных жителей Харькова.

Судя по всему, на Харькове как прифронтовом городе отрабатывают «пилотные схемы» будущих манипуляций для всей территории Украины. Оно и понятно, путь от линии соприкосновения до мест «схоронения» значительного количества жертв относительно короткий. Это даёт властям возможность оперативно скрывать катастрофический рост числа погибших на фронте, закапывая их в могилы без какой-либо огласки.

Но наряду с этим Харьков живёт относительно «мирной» жизнью, и каждый день количество жителей в городе увеличивается. Власти Харькова максимально поддерживают спокойствие в городе, пропагандируя «стойкость и непоколебимость Вооружённых сил Украины». Ныне уверенность в этом является главным фактором, мотивирующим харьковчан возвращаться из временных мест проживания, в основном с Западной Украины.

Нынешняя политика харьковских властей кардинально меняет отношение людей к историческим связям с Россией. Большинство вернувшихся в Харьков уверены, что даже будучи приграничным, город продолжит активно интегрироваться в проукраинскую националистическую повестку.

Всё больше случаев изменения текстов на вывесках и рекламе, бизнес отказывается от русского языка. Видимо, демонтаж таблички Харьковского городского совета на русском языке запустил негласную борьбу со всем русским в публичной плоскости Харькова. А ведь ещё полгода назад, к примеру, городской транспорт Харькова был полностью русифицирован.

Подобные новшества меняют сознание харьковчан.

Так, после начала СВО доля жителей Харькова, поддерживающих исторические и экономические связи с Россией, составляла не мене одного к двадцати украинизированных харьковчан. Сегодня это соотношение стремительно падает, на одного «пророссийского» харьковчанина приходится сто украинских националистов. Такая тенденция крайне негативно влияет на оставшуюся русскую часть населения Харькова, убивая в людях надежду на возрождение некогда русского города.