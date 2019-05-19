В Харькове произошла потасовка из-за маршала Жукова

19.05.2019, Москва, Владимир Гладков

В Харькове возле бюста маршалу Георгию Жукову собрался организованный украинскими националистами митинг «Прощание с мясником», целью которого является не допустить возвращения проспекту Петра Григоренко старого названия – в честь маршала Победы.

Об этом сообщает местное агентство новостей «Объектив», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около сотни харьковчан пришли с плакатами, флагами и вместо цветов принесли кирпичи, которые положили к бюсту Жукову. Возле памятника их ждали сторонники идеи переименовать проспект», – говорится в сообщении.

Русофобы принесли с собой плакаты с нарисованными отпечатками окровавленных ладоней и надписями: «Жуков палач, а не герой», а также скандировали: «Нет Жукову на карте Харькова!».

К бюсту маршала пришли также противники декоммунизации, желающие вернуть улице название в честь легендарного маршала. Возникали словесные перепалки и небольшая потасовка. Но опубликованном видео видно, как женщину вытолкнули из толпы, и она упала в кусты.