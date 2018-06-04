04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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В Харькове разбили мемориальную доску маршалу Жукову
В Харькове неизвестные разбили мраморную мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.
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Доска была закреплена на фасаде школы по улице Семинарской. Полиция устанавливает причастных к инциденту.
По указанному правоохранителями адресу находится школа №127, которая с 2004 года носит имя Жукова.
В ночь на 6 мая неизвестные снесли бюст Жукова на проспекте Петра Григоренко в Харькове. Коммунальные службы восстановили его утром того же дня.
Метки: Вандализм, Маршал Жуков, мемориальная доска, Харьков
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17:40 4 июня«Завали хлебало!» – Бабченко и Белковский устроили публичную склоку
17:25 4 июняБезнаказанность: Украина выдвинула наглое требование к России
17:24 4 июняLufthansa извинилась перед Украиной
17:06 4 июняУкраинского шпиона в Москве осудили на 12 лет
17:02 4 июняУкраина закрывает часть акватории Азовского моря на все лето
16:40 4 июняЗам Парубия подсчитала украинцев, купивших билеты на ЧМ в России
15:09 4 июняВ Москве предлагают не депортировать украинских граждан к фашистам
14:22 4 июняОздоравливать Украину придется извне и по частям
14:02 4 июняКаждый гражданин РФ стал потенциальной жертвой на Украине
12:19 4 июняГенерал украинской разведки не нашел российского следа в деле Бабченко
11:02 4 июняШтайнмайер призвал не смотреть на прошлое, а идти в будущее вместе с Россией
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12:10 2 июняКуницын: Во всём виноваты Байден и Обама
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