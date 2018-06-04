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04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вандализм, История, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина, Харьков

В Харькове разбили мемориальную доску маршалу Жукову


В Харькове неизвестные разбили мраморную мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

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Доска была закреплена на фасаде школы по улице Семинарской. Полиция устанавливает причастных к инциденту.

По указанному правоохранителями адресу находится школа №127, которая с 2004 года носит имя Жукова.

В ночь на 6 мая неизвестные снесли бюст Жукова на проспекте Петра Григоренко в Харькове. Коммунальные службы восстановили его утром того же дня.

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