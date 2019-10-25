В Харькове СБУшных шавок спустили с цепи на протест против репрессий

25.10.2019, Харьков, Артем Клименко

Акция «Дед Миша, живи!», которую в четверг провели харьковчане в поддержку самого старого украинского политзаключенного Мехти Логунова по инициативе депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика, вызвала истерику у свидомых.

Маргинальный националистический сброд, который уже основательно забурел на побегушках у СБУ, в спешном порядке был мобилизован на разгон законного протестного митинга.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Случай симптоматичный. Дело 85-летнего Мехти Логунова, осужденного при Порошенко за «государственную измену», — это испанский стыд и для правосудия, и для власти.

Суд первой инстанции, который в 2018 году принял на веру сфабрикованное обвинение и впаял пожилому ученому 12-летний срок, верно следовал безумным государственным курсом. Но зачем апелляционному суду понадобилось длить это безумие? Зачем Зеленскому вписывать в свой «актив» тухлое дело, сварганенное опричниками неадекватного предшественника? Хоть кто-нибудь из клоунов второго-третьего эшелона, протирающих штаны в офисе президента, включал свои убогие мозги, прежде чем перенаправить обращения правозащитников в ГПУ и СБУ?

Вот читает какой-нибудь «птенец гнезда Богдана» направленный президенту список политзаключенных и видит там имя 85-летнего ученого, обвиненного в шпионаже… О чем думает этот Митрофанушка? «Где бы достать такую шмаль, как употребляют в СБУ при ловле шпионов? Не направить ли это письмецо Рябопашке и Быканову, чисто поржать?»

Будь среди чиновников-недоумков в офисе президента хоть один по-настоящему креативный, он бы моментально ухватился за подвернувшуюся прекрасную возможность сослужить добрую службу патрону: «Владимир Александрович, можно смешно нахлобучить «попередныка». Смотрите, до чего допился Петр Алексеевич, ему всюду мерещились враги: в 2017 году 83-летнего старика объявили главарем шпионской сети и агентом ГРУ». Лицо президента расплывается в недоверчивой улыбке: «Та ты гонишь!» Чиновник: «Та вы полюбуйтесь». Зеленский: «Это залет, боец!»

Тут же подряжают информационную челядь, заряжают канал «1+1» обстебать доблестную СБУ времен Порошенко. На телеканале ставят раком журналиста Цаплиенко, участвовавшего в фабрикации дела Мехти Логунова; дают ему последний «пропагандонский» шанс: изложить всю подноготную, разоблачить паршивые методы… Освобожденного старика демонстрируют по всем каналам как ярчайшее свидетельство преступлений злочинной влады Порошенко.

Но нет ничего подобного. А есть — продолжение ̶б̶а̶н̶к̶е̶т̶а̶ маразма. Думаете, автор всё утрирует? А вы полюбуйтесь, какими объявлениями пестрели паблики нацистов, помогающих СБУ избежать лишних публичных напоминаний о недавних политических репрессиях. Вот образец творчества «Фрайкора»: «Шестерка Медведчука — Лесик собирает своих сторонников возле Харьковского СИЗО в поддержку осужденного За государственную измену антимайдановца и сторонника ХНР — Мехти Логунова, который собирал секретные данные для российской разведки и готовил диверсии теракты в Харькове. Именно так, коллаборанты уже не боятся выходить в поддержку своих. Неужели это подготовка украинского общества к амнистии боевиков? Таких митингов нельзя допускать в украинском городе, поэтому приходите напомнить Лесику, что он сам недавно находился в харьковском СИЗО и что ему самое время туда вернуться».

Нужно отдать должное смелости тех двух десятков харьковчан, которые пришли под Харьковское СИЗО поддержать 85-летнего политзаключенного, не побоявшись распоясавшихся штурмовиков, явно спущенных с цепи своими шефами из СБУ, облажавшейся на деле Мехти Логунова.

Участница акции «Дед Миша, живи!» рассказала «ПолитНавгатору», как развивались события.

«Я дошла до улицы Рылеева, где собирались Андрей Лесик и наши сторонники. Мы прошли метров 30 наверх. Подошел главный полицейский, говорит Андрею: «Дальше не ходите». Там стояло прямо скопище этих нациков. Получается, улица в ложбине, а сверху высокий обрыв. Еще когда мы поднимались наверх, видели, как они с обрыва фотографировали. И по другой стороне, от Холодногорской церкви, стояли нацики, фотографировали.

И буквально сразу же, как только мы остановились, от лестницы, от СИЗО, отделилось человек двадцать (а там было просто черно от них). И пошли к нам. Менты встали как-то так — как тын в деревне. То есть редко. И получилось, что нацики смогли подойти вплотную к нам. Не давали сказать практически ничего. Рвали плакаты. Кидались на Андрея. Еще когда мы стояли внизу на Рылеева, Лесик дал подписной лист в защиту Логунова.

Люди подписывали. И когда дали на подпись Михаилу Васильевичу Исаеву (ветеран спецподразделения КГБ СССР «Каскад», участник боевых действий в Афганистане), у него здоровенный АТОшник вырвал эти листы.

А там уже было достаточно много фамилий и подписей. Но у него отбили. Тут как раз я увидела, что снизу, со стороны Рылеева, идут восемь или девять человек, похоже, «фрайкоровцев».

И несколько полицейских сразу стали стеной, оградили нас от них. Но те, что стояли от дороги со стороны СИЗО, кидались на нас. Эти «фрайкоровцы» запомнились еще по шабашу у памятника Жукову. И Андрею Лесику они угрожали, что посадят назад в СИЗО, к Логунову, что отправят в ДНР или в Россию. Сыпались реальные угрозы его здоровью и жизни.

Десяти минут не прошло, и к ним на подмогу от СИЗО начали подтягиваться остальные. И тогда этот главный полицейский говорит: «Быстро загружаем всех и увозим». Я решила, что нас опять повезут в Киевский райотдел, как это раньше всегда было. Без разговоров всех запихнули в автобус и очень быстро поехали. Нас вывезли на Сумскую, к Историческому музею. И там мы разошлись», – рассказала участница пикета.

В этот день резко активизировался сайт-«вонючка» insidernews.info. Сначала он поделился 146% инфой: «Судья готовится закрыть дело против А. Лесика». Потом выдало убийственную «аналитику» об акции в поддержку Мехти Логунова: «Откуда Андрей Лесик взял деньги на проведение этого мероприятия — вопрос к СБУ, а вот зачем он это сделал вопрос на поверхности».

Андрей Лесик прокомментировал «ПолитНавигатору» эти публикации.

«Что касается денежного вопроса — плакаты мы делали сами, распечатка мне стоила около 270 гривен. А эти люди ходят на наши акции не за деньги. Нацики судят по себе. Их же нанимают понятно кто… Есть такой персонаж Андрей Лукашев. После того, как в 2016 году было открыто против меня дело, я нашел в материалах этого дела, что Лукашев был провокатором. То есть он задавал на моих встречах с избирателями вопросы: «А что делать с мобилизацией?» А я отвечал: «Та посылайте их нах…»

Андрей Лесик и ветеран «Каскада» Михаил Исаев.

А оказывается, что он был подосланными провокатором, эти ответы фиксировались… Этот же Андрей Лукашев (внезапно!) был понятым в больнице, откуда меня пытались забрать сотрудники СБУ. Потом он давал показания, как я их там бил и так далее. А в ходе допроса я спросил: «А скажите, чем вы вообще по жизни занимаетесь?» Спросил у него, как он оценивает такую-то информацию. А он говорит: «Да я этот сайт insidernews.info для СБУ создавал». Есть аудиозапись показаний его во время допроса. А теперь на этом сайте, «сливном бачке» СБУ, они выставляют какие-то сообщения обо мне. Что еще тут комментировать? Мы видим, откуда ноги растут».