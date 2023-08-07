В Харькове схвачен российский подпольщик
В Харькове задержали сотрудника железной дороги, который действовал в интересах России, отслеживая передвижения ВСУ.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове еще одного вражеского информатора, который собирал для спецслужб России данные о Силах обороны на территории региона. Фигурантом оказался работник одной из местных железнодорожных станций. Он отслеживал маршруты перемещения подвижных составов с военной техникой ВСУ.
Также приспешник врага пытался установить ориентировочное количество тяжелого вооружения, которое эшелонами переправлялось на передовую», – говорится в сообщении.
Кроме того, подпольщик фотографировал последствия российских воздушных ударов.
«Полученную информацию он посылал в виде медиафайлов в закрытую пророссийскую телеграмму-группу. Во время обыска у фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным его разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства», – отмечают в СБУ.
Российскому подпольщику выдвинули обвинение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
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