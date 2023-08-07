В Харькове схвачен российский подпольщик

В Харькове задержали сотрудника железной дороги, который действовал в интересах России, отслеживая передвижения ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове еще одного вражеского информатора, который собирал для спецслужб России данные о Силах обороны на территории региона. Фигурантом оказался работник одной из местных железнодорожных станций. Он отслеживал маршруты перемещения подвижных составов с военной техникой ВСУ.

Также приспешник врага пытался установить ориентировочное количество тяжелого вооружения, которое эшелонами переправлялось на передовую», – говорится в сообщении.