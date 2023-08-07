В Харькове схвачен российский подпольщик

Игорь Шкапа.  
07.08.2023 15:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Украина, Харьков


В Харькове задержали сотрудника железной дороги, который действовал в интересах России, отслеживая передвижения ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

В Харькове задержали сотрудника железной дороги, который действовал в интересах России, отслеживая передвижения ВСУ....

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«Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове еще одного вражеского информатора, который собирал для спецслужб России данные о Силах обороны на территории региона. Фигурантом оказался работник одной из местных железнодорожных станций. Он отслеживал маршруты перемещения подвижных составов с военной техникой ВСУ.

Также приспешник врага пытался установить ориентировочное количество тяжелого вооружения, которое эшелонами переправлялось на передовую», – говорится в сообщении.

Кроме того, подпольщик фотографировал последствия российских воздушных ударов.

«Полученную информацию он посылал в виде медиафайлов в закрытую пророссийскую телеграмму-группу. Во время обыска у фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным его разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства», – отмечают в СБУ.

Российскому подпольщику выдвинули обвинение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

 

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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