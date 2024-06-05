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Харьков остался без памятника одному из знаменитых выпускников основанной митрополитом Петром Могилой и существовавшей в украинской столице в 17-18 веках Славяно-греко-латинской академии Михаилу Ломоносову. Последний получил известность как один из первых в российской истории академических ученых европейского университетского образца.

В свое время Ломоносов – уроженец Холмогор в Архангельской губернии – пришел учиться в Киев пешком – из-за отсутствия денег на переезд. Сегодня же памятник ему вывозят из первой украинской столицы транспортом – по указанию харьковской мэрии и на основании решения горсовета.

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Как путано обьясняет на плохом украинском пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко, Ломоносов, оказывается, «это символ всего российского и чем быстрее мы уберем его, тем лучше заживем после того, как победим»

Что интересно, снесенный монумент даже не имперского и не советского периода. Он был установлен уже в годы независимости, при Кучме, в 2002 году в микрорайоне Салтовка, там где парк культуры и отдыха «Победа».

Композиция представляла собой бюст ученого-энциклопедиста с пером в руке. Она была выполнена из черного камня и установлена на постаменте из белого гранита. Над созданием памятника работал харьковский скульптор Александр Табатчиков.

Ломоносов стал жертвой кампании по борьбе с «пропагандой российской имперской политики и деколонизации топонимики». В апреле прошлого года Зеленский подписал соответствующий указ, а Рада приняла закон.

Станет ли жизнь харьковчан лучше без этого памятника – вопрос риторический. А разговоры о его неуместности на Украине – глупость. Ведь как-то же он уживался с Украиной и ее независимостью больше двадцати лет. Как говорится, было бы желание.