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21.01.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Криминал, Происшествия, Украина, Харьков
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В Харькове собутыльники съели бывшего милиционера

В Орджоникидзевский районный суд Харькова направлен обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве и каннибализме.

Об этом сообщили руководитель Харьковской городской прокуратуры Руслан Скуратович, сообщается на сайте ведомства.

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Преступление произошло в начале октября прошлого года. Отец с сыном (41 и 20 лет) познакомились на улице с будущей жертвой и пригласили в гости. В ходе застолья 45-летний гость рассказал, что раньше работал милиционером,  после чего отец и сын решили убить собутыльника.

“В то время как отец бил жертву ножом, сын крепко держал потерпевшего, чтобы он не мог сопротивляться. После жесткой расправы мужчины расчленили тело погибшего и приняли его части в пищу. К тому же они угостили «блюдом» местного бездомного.

По показаниям подозреваемых, следы преступления они скрыли не сразу. Лишь через несколько дней после убийства они вынесли тело и выбросили в подвал ближайшего дома. Избавиться от тела мужчин заставило возвращения с дачи дедушки, который также жил в квартире. Голову они выбросить не успели, ее нашли правоохранители на балконе квартиры”, – рассказали в прокуратуре.

Обоим задержанным грозит пожизненный срок.

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