В Харькове вторая перестрелка за неделю

18.04.2019, Москва, Елена Острякова

Посетитель торгового центра «Протон» в Харькове выстрелил в охранника , который сделал ему замечание, сообщает сайт 057.

Когда мужчина выхватил пистолет, другой посетитель ТЦ попытался выбить оружие, но безуспешно. В итоге стрелок попал охраннику в щеку и защищавшему его человеку в грудь.

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В торговый центр прибыли сотрудники полиции. Во время задержания стрелок кричал, что он адвокат из Херсона».

Это уже второй случай стрельбы в Харькове за последнюю неделю. 16 апреля В Харькове 5 иностранцев устроили стрельбу напротив части Нацгвардии. В машине у задержанных силовики обнаружили пистолет Zoraki. Причины инцидента непонятны.

Кроме того 3 апреля во время ссоры в поселке Рогань Харьковской области один из мужчин кинул в другого боевую гранату. К счастью, объект нападения успел спрятаться до взрыва.