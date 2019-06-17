В Харькове засняли давку за бесплатным мороженым от замглавы облсовета

17.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Харьковчане устроили давку во время раздачи бесплатного мороженого от замглавы облсовета Владимира Скоробагача, передает корреспондент ПолитНавигатора.



Первым видео, на котором была запечатлена большая очередь у палатки с мороженным в 169 избирательном округе, разместил координатор наблюдения за выборами Гражданской сети “ОПОРА” Николай Зинченко в Facebook, сообщает местное издание NewsRoom.

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“А у нас халява, в городе очень жарко и в ход пошла филантропия от потенциальных кандидатов. “Хороших” дел под выборы становится все больше. А людям нравится”, – говорится в посте.

В комментариях под публикацией пользователи поддержали автора: мол, инициаторы акции потом смотрят, как люди толкаются из-за мороженого и смеются над ними.

В телефонном разговоре представитель сети “Опора” пояснил журналистам, что подобные акции устраивают многие депутаты и партии.

“Как рядовой гражданин я могу сказать, что брать это мороженое – неуважение к себе. Но с правовой точки зрения до тех пор пока субъект не зарегистрирован как кандидат на приближающихся выборах, в полицию заявить мы не можем”, – добавил Николай Зинченко.

Отметим, что сами представители Владимира Скоробагача заявили о том, что не видят ничего плохого в этом празднике.

“Такие акции проводят и другие кандидаты, тоже угощают жителей города. Сейчас, в эпоху интернета, люди могут обсуждать все что угодно, и реагировать на любые события. Это их право. Во дворах города мы проводим праздники для детей и угощаем их мороженым”, – сказала пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина.