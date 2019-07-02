02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Происшествия, Украина
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В Харьковской области разбился украинский военный самолет

В Харьковской области произошла авария во время учебно-тренировочного полета военного самолета, в результате которого он разбился, передает корреспондент ПолиТНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Минестерства обороны.

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Около 16:00 во время выполнения курсантом третьего курса Харьковского национального университета Воздушных Сил очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета по маршруту на самолете Л-39 возникла сложная нештатная ситуация.

Пилот сообщил о ней группу руководства полетов. Было принято решение о катапультировании. После приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков.

Самолет упал в поле около поселка Староверовка Купянского района Харьковской области.

Назначена специальная комиссия, которая будет выяснять причины крушения самолета.

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