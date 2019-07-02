В Харьковской области разбился украинский военный самолет
В Харьковской области произошла авария во время учебно-тренировочного полета военного самолета, в результате которого он разбился, передает корреспондент ПолиТНавигатора.
Об этом сообщили в пресс-службе Минестерства обороны.
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Около 16:00 во время выполнения курсантом третьего курса Харьковского национального университета Воздушных Сил очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета по маршруту на самолете Л-39 возникла сложная нештатная ситуация.
Пилот сообщил о ней группу руководства полетов. Было принято решение о катапультировании. После приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков.
Самолет упал в поле около поселка Староверовка Купянского района Харьковской области.
Назначена специальная комиссия, которая будет выяснять причины крушения самолета.
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