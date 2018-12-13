В Харьковской области русскому языку нанесли удар под дых

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Депутаты Харьковского обсовета отменили региональный статус русского языка, приняв соответствующее решение на заседании сессии 6 декабря, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на своей странице в соцсети написал депутат облсовета Дмитрий Булах.

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“На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них и одно одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где нужно использовать русский язык. Решение об отмене было консолидированным и за него проголосовали три четверти всех депутатов, и даже большинство фракций Оппоблока и Возрождения”, – написал Булах.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, депутаты Херсонского горсовета в пятницу, 19 октября, отменили региональный статус русского языка в области.

Напомним, 3 июля 2012 года Радой был принят вызвавший возмущение украинизаторов и националистов закон Об основах государственной языковой политики авторства Колесниченко-Кивалова. Этим документом, в соответствие с европейской практикой и нормами ЕС вводилось понятие “региональный язык” – язык, который традиционно используется в пределах определенной территории государства гражданами этого государства, которые составляют группу менее численную, чем остальное население этого государства, и/или отличается от официального языка (языков) этого государства.

24 февраля 2014 года парламент проголосовал за отмену этого закона, а 28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал его неконституционным, нарушив права миллионов русскоязычных граждан. Вместо отмененного закона в Раде в первом чтении приняли “драконовский” националистический закон о языке, предусматривающий практически полное вытеснение русского языка из публичной и частично из частной сферы жизни на Украине.