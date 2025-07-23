В Харьковской области ВС РФ в трех местах прорвали оборону ВСУ

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Украинских военных все больше тревожит ситуация в Харьковской области, в частности в районе приграничного Волчанска, где долгое время линия фронта была статичной.

Так, офицер ВСУ с позывным «Алекс», которого регулярно цитируют украинские СМИ, сообщает, что у Волчанска ВС начали наводить понтонные переправы через Северский Донец.

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По его словам, «операция была заранее спланирована и подготовлена, используя прикрытия и дымы», но закончилась неудачей.

«Хоть и попытка неудачная, но это серьезный колокольчик для всего направления», – предупреждает ВСУшник.

Более подробно о ситуации на этом направлении в целом рассказывает паблик проект «Рыбарь», основанного военным аналитиком, экс-сотрудником пресс-службы МО РФ Михаилом Звинчуком.

«В начале июля российские войска активизировали действия на Слобожанском направлении, открыв несколько новых участков наступления в приграничной полосе Харьковской области. Результатом стал прорыв обороны ВСУ у трех населённых пунктов и закрепление российских войск на новых рубежах», – описывает ситуацию канал Звинчука.

Так, к 12 июля в районе Мелового российские штурмовые группы расширили контроль над лесными массивами юго-западнее села, а бои продолжаются в направлении Амбарного, где, несмотря на попытки ВСУ контратаковать, ВС РФ тоже смогли продвинуться.