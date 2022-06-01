В Харьковской области ВСУшники восстали против заградотряда

01.06.2022  10:59 (Мск), Харьков
Игорь Смирнов.  
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Сюжет дня, Украина, Харьков
Новости Украины

В Харьковской области, в поселке городского типа Печенеги, на данный момент подконтрольном Киеву, произошло знаменательное событие. Представители ВСУ, недовольные отношением к себе руководства, не ограничились слезными роликами в адрес «пана президента», а восстали против нацистов из заградотряда.

О столкновении между подразделениями ВФУ (украинских вооруженных формирований) 31 марта со ссылкой на свои источники в Харькове и Печенегах сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.

В Харьковской области, в поселке городского типа Печенеги, на данный момент подконтрольном Киеву, произошло...

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По его информации, военные, которым «надоело воевать за режим Зеленского», решили покинуть зону боевых действий тем или иным способом – дезертировать либо «эвакуироваться» в плен.

О намерениях военных стало известно их кураторам-нацистам. Те явились в расположение ненадежного подразделения с карательной миссией. Но военные, понимая, что терять им нечего, встретили нацбатовцев с оружием в руках.

Завязался бой. Погибшие и раненые имеются с обеих сторон. Таким образом нацисты впервые, по крайней мере на Харьковском направлении, получили отпор от «побратимов по оружию».

Отчаяние военных понять можно. По данным того же Юрия Подоляки, от личного состава 127-й ОМБр территориальной обороны Харькова на данный момент осталось не более 40%.

Пополнение потрепанных подразделений проблематично, поскольку мобилизация идет с большим скрипом. Хотя повестки пачками раздаются на улицах, они в основной массе остаются клочками бумаги: призывники прячутся или пускаются в бега.

Еще бы: даже проукраинским гражданам не улыбается идти воевать необученными, без снаряжения, с оружием, выданным по остаточному принципу.

При том, что сытые и прекрасно экипированные «кракены» и «азовцы» под прицелом гонят свежее «пушечное мясо» на самые опасные участки фронта. Откуда сами технично «эвакуируются» в случае реальной опасности. И не в Валгаллу. Поскольку жизни «сверхлюдей» имеют значение.

Так как мобилизация провалена, а потери в рядах ВСУ огромные, 20 мая на фронт в качестве пушечного мяса отправились 3000 курсантов Харьковской академии Нацгвардии. Прямиком под Славянск. Стоит ли говорить, что к сформированным из курсантам подразделениям были приставлены «воспитатели» из состава нацбатов…

Еще 1000 студентов академии пополнили отряды теробороны Харькова. Возможно, им повезет больше, чем коллегам.

А тем курсантам, у кого имеются состоятельные родители, уже повезло. Поскольку отправки в Славянск можно было избежать за определенную (немалую) мзду.

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