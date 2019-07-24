24.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Местная власть, Общество, Политика, Украина, Харьков
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В Харьковском горсовете от Порошенко ушли все депутаты

В Харьковском горсовете больше нет депутатской фракции «Солидарность», в состав которой входили депутаты, избранные от Блока Петра Порошенко «Солидарность», передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Депутатская фракция в Харьковском горсовете седьмого созыва „Солидарность“ прекратила свою деятельность», — сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес на внеочередной сессии Харьковского горсовета в среду.

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Он также сообщил, что создана новая фракция — «Центр». В нее вошли все 7 депутатов, ранее входивших во фракцию «Солидарность». Возглавил фракцию бизнесмен Александр Давтян.

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