«В Херсоне безопаснее, чем в Одессе и Николаеве» – Журавко

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Новости Украины

Ракетные удары американскими РСЗО «HIMARS» по Антоновскому мосту не несут никакого стратегического значения, а лишь уничтожают гражданскую инфраструктуру, что осложняет жизнь жителям Херсона, а это со стороны Киева большая ошибка.

Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот страх внушается для того, чтобы люди покидали город. А я вам говорю: «Херсонцы, безопаснее будет именно в Херсоне». Не в Николаеве, не в Одессе. Я правду говорю. На данный момент единственное, что они создадут – большие трудности в обеспечении жизнеспособности города. Есть Цюрупинск, а есть на сегодняшний момент Каховка, и есть Херсон, мост Антоновский. Мост несет социальную нагрузку, до 90% это что? Это мирные граждане пересекают, везущие продукты родственникам от сельхозпродукции до химии, и назад. Коммунальная собственность, которая обеспечивает жизнеспособность городов – это хлеб, медицина и прочее», – заявил Журавко.

Он подчеркнул, что в попытках ВСУ уничтожить Антоновский мост – нет никакой военной целесообразности.

«Это как называется? Это геноцид. Потому что они убивают инфраструктуру, которая облегчает работу и действия жизнеспособности двух городов – левая и правая сторона. Да, круг увеличится – это будет больше ста километров, человеку придется почти 200км. И этим они наносят урон (ВСУ наносят ракетные удары по Антоновскому мосту – ред.). Поэтому в данный момент стратегически – это большая их ошибка», – добавил экс-депутат.