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Новости Украины

Большинство жителей Херсонщины хотят присоединения к Российской Федерации.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил депутат Ялтинского горсовета Альберт Куршутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из главных вопросов, который задают в Херсоне и Геническе: что будет дальше? Можно нас сразу в Россию? – отметил он. – Они все понимают, что если Украина начнет отвоевать территорию, то не останется ни Херсона, ни его жителей».

Вторая причина, по которой Херсонщина хочет войти в состав РФ, экономическая. Прежде Херсонская область была главным поставщиком сельхозпродукции в Крым. Теперь, видя преобразования на полуострове, ее жители тоже хотят новые дороги, больницы, спортивные площадки.

«Мы скоро уберем границу, которая выступает в роли защитного плацдарма, чтобы не могли проникнуть какие-то группы, которые могут навредить жителям Крыма», – убежден замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Со своей стороны, экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко добавил, что Херсон и южные регионы, рано или поздно, все равно войдут в состав Российской Федерации.

«Сегодня уже видно, что Зеленский фактически отказался от Херсонской области своими действиями. Они закрывают все счета, закрывают банковскую систему, закрывают юридические службы, коммунальные услуги и так далее», – отметил Журавко и добавил, что в состав России перейдут Николаев, Одесса и другие города.