23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина
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В Херсоне фальшивый Гройсман сообщил о минировании аэропорта

В полицию Херсона поступило сообщение о минировании аэропорта, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-слкжбе ведомства.

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Сообщение поступило по электронной почте с адреса “Гройсман”.

Неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта “Херсон” и железнодорожного вокзала.

Правоохранители проверили объекты. Взрывчатки не обнаружили.

Начато досудебное расследование по ст. 259 УК Украины (ложное сообщение о минировании).

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