23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
В Херсоне фальшивый Гройсман сообщил о минировании аэропорта
В полицию Херсона поступило сообщение о минировании аэропорта, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщили в пресс-слкжбе ведомства.
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Сообщение поступило по электронной почте с адреса “Гройсман”.
Неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта “Херсон” и железнодорожного вокзала.
Правоохранители проверили объекты. Взрывчатки не обнаружили.
Начато досудебное расследование по ст. 259 УК Украины (ложное сообщение о минировании).
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