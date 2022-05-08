В Херсоне избили женщину, помогавшую русским раздавать гуманитарку

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Новости Украины

В Херсоне в субботу избили в ее квартире женщину, которая помогает российским властям, в том числе раздает русскую гуманитарку. Побили все окна.

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Как рассказала пострадавшая «ПолитНавигатору», к ней ворвались в дом две женщины, одна сестра, вторая – мать «теробороновца», хозяйку избивали и кричали, что она «сдала» россиянам их родственника-националиста.

Под конец нападавшие пообещали поймать и поиздеваться над дочерью хозяйки квартиры.

Пострадавшая женщина – одна из тех самых волонтеров, которая сотрудничала с Росгвардией, именно она стояла на машине и раздавала гумпомощь.

Беда в том, что сегодня в Херсоне никто из людей, сотрудничающих с Росгвардией, не чувствует себя под гарантированной защитой. В городе царит анархия, сейчас можно убить, избить, покалечить человека, и тебе ничего за это не будет.

Нет порядка, не к кому обратиться за защитой. В завтрашнем дне в Херсоне не уверен никто.

А раздача гумпомощи необходима.

Ведь многим многодетным семьям, одиноким пенсионерам с самого начала войны не было оказано никакой помощи от городских властей. Многие Херсонцы потеряли работу и находятся на грани выживания. Да, многие люди благодарны россиянам за предоставленную помощь.

За хорошие продуктовые наборы, за средства гигиены и лекарства. Некоторые, самые смелые и отчаянные, соглашаются помогать раздавать гуманитарку русским солдатам.

Расследование нападения и наказание виновных должно стать показательным, чтобы отбить охоту у украинских нацистов повторять подобные выходки.

В противном случае – людей будут убивать, избивать и держать в страхе. Люди будут покидать город, и в скором времени Херсон может стать новой Припятью. На сегодняшний день и так практически половина населения выехали.