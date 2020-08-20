20.08.2020, Херсон, Юрий Коваленко
 
Местная власть, Политика, Транспорт, Украина, Херсон
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В Херсоне к приезду Зеленского заасфальтировали «потемкинскую деревню»


В ходе подготовки к приезду президента Владимира Зеленского в Херсон в ночь с 19 на 20 августа возле местного отделения Укрпочты на Бериславском шоссе начали поспешно укладывать асфальт.

Соответствующую видеозапись опубликовали в местном информационном агентстве «Херсонщина 24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сообщении отмечается, что именно в этом месте планируется проведение мероприятия с участием Владимира Зеленского, который будет торжественно вручать машины семи почтальонам.

По этой причине, чтобы привести разбитую дорогу в порядок, в ночь перед визитом президента, на парковке перед здание Укрпочты начали спешно укладывать асфальт. Работы начались в 22:00, и продолжались несколько часов.

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