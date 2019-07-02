В Херсоне «кошмарят» крымско-татарского бизнесмена за отказ поддержать Майдан

02.07.2019, Херсон, Владимир Гладков



Работники полиции, прокуратуры и СБУ Херсонской области уже после прихода к власти Владимира Зеленского помогают преступным группировкам «отжимать» бизнес у местных предпринимателей, обвиняя их в поддержке Русской весны.

Об этом заявил на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Алексей Журавко привел рассказ адвоката Виталия Стамбулы, который, защищая одного из таких бизнесмена от рейдеров и коррумпированных украинских силовиков, сам попал под удар.

Речь идет о конфликте вокруг имущества предпринимателя Сейтумера Немитуллаева, бывшего главы Генической райгосадминистрации. Этот населенный пункт находится на самой границе с Крымом, а еще несколько десятилетий назад относился к территории полуострова, однако затем был передан в состав Херсонской области Украины.

В 2014 году Немитуллаев отказался поддержать Майдан, после чего украинские националисты, пришедшие к власти в результате государственного переворота, обвинили в поддержке сепаратизма. Немитуллаев был вынужден выехать в Крым, а на его имущество начались атаки.

«До 2014 г. на территории Генического района Херсонской области работал предприниматель Сейтумер Немитуллаев, татарин по национальности. У него было большое аграрное хозяйство, много имущества, которое обслуживало это хозяйство.

С 2014 г. местные органы СБУ сфабриковали документы по сепаратизму в отношении Немитуллаева. С каждым годом уменьшался его земельный банк, имущество уменьшалось ежегодно.

Есть уголовное производство в Подольском суде г. Киева по сепаратизму в отношении Немитуллаева. Но, по состоянию на 2019 год приговора суда так и нет.

С 2014 г. разные предприниматели понемногу отжимали имущество Немитуллаева. А с середины 2018 г начались активные рейдерские действия в отношении имущества Немитуллаева.

В октябре-ноябре 2018 г. было осуществлено рейдерское нападение на административные строения хозяйства Немитуллаева, расположенные в населенном пункте Чонгар. Захвачено все имущество. Захвачены производственные помещения, сельхозтехника, украдены вся хозяйственная документация, правоустанавливающие документы, договора аренды земельных участков.

Оценка всего имущества Немитуллаева составляет порядка 50 – 60 миллионов американских долларов, в оценках по состоянию на 2014 год.

Путем подделки доверенности, якобы выданной в г. Москве, были переоформлены корпоративные права с ЧП ЧОП «Чонгар» на компанию ООО «Тэллос», собственником которой с 25.03.2019 г. стал Кайбуллаев Шэвхи Шукриевич.

Ко мне обратился Немитуллаев, сказав, что его предприятие захватили, и попросил помощи.

Я, как адвокат, обратился с жалобой в Минюст, и были отменены регистрационные действия по переходу корпоративных прав от Немитуллаевой Надие к ООО «Тэллос» и заблокирован доступ государственного регистратора к госреестру.

Чтобы вывести Немитуллаева из-под удара, с ним же было согласовано перевести корпоративные права на мою компанию, как адвоката – Виталия Стамбулы, с целью антирейдерских действий. Все было согласовано с Надие Немитуллаевой и собственниками («Чонгара»). Был заключен договор и совершены регистрационные действия. Фактическим собственником была она (Немитуллаева) и хозяйственной деятельностью также занималась она.

В мае 2019 года ко мне обратился Чикурда Тарас, который посоветовал меня Немитуллаеву, и отметил, что необходимо продать корпоративные права третьим лицам. И это не было согласовано с собственником.

Я обслуживал Тараса Чикурду, как клиента. Но он, несмотря, что он мой клиент, начал на меня давить, говоря, что он уже согласовал соглашение об отчуждении корпоративных прав, согласовал схему, и сказал, что Немитуллаев – это человек, который не имеет позиций в Украине, он слабеет и теряет контроль над ситуацией, и он не сумеет удержать «Чонгар».

Мне сказали, что за этим всем стоят очень влиятельные люди, которые не принимают никаких отказов. А неприятие мною их условий приведет к угрозе моему здоровью и здоровью моих близких», – рассказал юрист.

После этого, по словам адвоката, с ним связались татары-покупатели, желавшие приобрести корпоративные права фирмы «Чонгар», и начали давить, требуя как можно скорее подписать документы о согласии на уборку урожая на 1200 гектарах земли, которые после этого смогли бы перейти в их собственность.

Однако даже после отказа адвоката Виталия Стамбулы подписывать документы, рейдеры самостоятельно начали уборку урожая на данных территориях, а после того, как владелец Немитуллаев пожаловался в правоохранительные органы, предложили помочь обмануть его с помощью «купленного» следователя прокуратуры.

«Чикурда позвонил и сказал, что согласована схема моего допроса и допроса Ниджада, на котором я скажу, что я ничего не подписывал. Этот протокол допроса сфотографируют, отправят Немитуллаеву, а потом этот протокол порвут. То есть, таким образом, следователь прокуратуры превысит свои полномочия и будет фальсифицировать материалы уголовного дела!

24-го июня я приехал в прокуратуру. Там был Ниджад, и сказал мне, чтобы я заходил первый, и через 2 минуты зашел за мною следом в кабинет прокурора районной прокуратуры Кобца (Кобец Виктор Эдуардович – прокурор Генической местной прокуратуры Херсонской области). Он сказал, что можно начинать. Прокурор распечатал первый протокол, где было написано, что я ничего не подписывал. Я его сфотографировал, сохранил на телефоне. И Ниджад порвал этот протокол! При этом Ниджад не имел никакого процессуального статуса (ни по одному из дел, которые были в производстве данной прокуратуры), кроме как общался в дружественном тоне с прокурором.

После этого прокурор распечатал еще один протокол, где уже было написано, что я выдавал доверенности, давал полномочия убирать урожай. И, соответственно, прокурор подталкивал меня к тому, чтобы я просто нарушил все процессуальные нормы, сам себя оговорил, и дал два протокола за одно следственное действие, которые прямо противоречат один одному. Ниджад сказал, что это необходимо сделать, так как это прикроет сбор урожая. Но он не будет показывать этот протокол до того момента, пока не настанет какая-либо критическая точка. Я сказал, что меня такой вариант не устраивает, я не готов подписывать такой протокол. Поэтому я просто забрал его, не подписывая, и пошел из прокуратуры», – отметил Стамбула.

После этого, по словам адвоката, на его Вацап поступил звонок с угрозами ему и членам семьи. При этом местные правоохранительные органы в течение пяти лет продолжают бездействовать.

«Я не доверяю местным СБУ и прокуратуре, так как нет никаких результатов по уголовному делу Немитуллаева. За 5 лет не доведено до приговора, но человек не может въехать на территорию Украины. Я не доверяю, так как я самостоятельно приходил в прокуратуру и видел эти нарушения. И я не доверяю полиции, потому что я видел, на основании каких документов убирается урожай, которые полностью противоречат действующему законодательству. Но полиция закрывает на это глаза, говоря, что это «гражданско-правовые отношения», и «вы должны разбираться, подавая какие-то иски, и отсуживать имущество». Но, в то же время, если отвезут куда-то зерно, то вернуть его уже будет невозможно», – пояснил юрист.

В связи с произошедшим, правозащитник обратился к президенту, будущему генпрокурору и будущему премьер-министру Украины с призывом разобраться в данной ситуации.

«Так какая там фиговая «борьба с коррупцией» в Украине?! Нет никакой борьбы! Наоборот, уже при новой президентской команде, мы видим «закручивание гаек». Власть, как бы мстит народу, за то, что тот смеет еще жить, работать и планировать свое будущее. Как раз это будущее власть у народа и отбирает», – резюмировал Алексей Журавко.