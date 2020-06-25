25.06.2020, Москва, Михаил Рябов
 
нацизм, Сюжет дня, Украина, Херсон
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В Херсоне мэр развесил борды с клятвой Гитлеру


В Херсоне появились билборды с поздравлением горожанам по случаю годовщины принятия в 1941 году во Львове гитлеровскими коллаборационистами «Акта провозглашения Украинской державы».

Рекламные щиты размещены под эгидой мэра Владимира Мыколаенко, сообщил экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тварь решила поиграть в «высокую политику». Вы только вчитайтесь в содержание текста одного из многих билбордов, которыми Володька-мэр обклеил весь Херсон! Это фоторепродукция газеты Степана Бандеры «Самостийна Украина» от 10 июля 1941 года. А воспроизводится в ней текст «Акта проголошення Української держави» от 30 июня 1941 года, которым ОУН – «Организация украинских националистов под руководством Степана Бандеры провозглашает воссоздание Украинского государства…».

В пункте 3 указанного Акта от 30.06.1941 г. признательно и искренне написано:


«3. Воссозданное Украинское Государство будет тесно сотрудничать с Национал-Социалистической Велико-Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».

На всякий случай, архивный экземпляр этого вонючего бандеровского Акта я демонстрирую моим читателям. Вы сами можете убедиться в том, что сегодня Херсон и Украина, как и тогда, когда уже вторую неделю, восьмой день после вторжения 22-го июня 1941 г. фашистский сапог топтал украинскую землю, их пособники-холуи – бандеровцы взялись кровавыми методами править на исконных землях Руси, создавая «новый порядок в Европе», – возмущается Журавко в своем блоге.

«Нынешняя власть открыто, не стесняясь, признается, что они фашисты, и что Украинскому народу, который они подчинили в свое угнетение, ничего не остается, как быть обреченным привыкать к новым концлагерным порядкам, которые Бандера со своими пособниками поддержал тогда 30 июня 1941 года», – делает вывод политик.

«А Европа, как всегда, слепа. Открытый нацизм не видит, не слышит, и его «нет в Украине», – также отметил Журавко.

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