В Херсоне могут появиться корабли НАТО под прикрытием американской ПВО
Военные корабли НАТО могут обойти ограничения, предусмотренные конвенцией Монтрё, и находиться в Черном море более 21 дня, для чего им нужно зайти, например, в порт Херсона, расположенный в устье Днепра, или в Азовское море.
Об этом в журнал «Черноморская безопасность» пишет бывший замглавы Госгидрографии Украины, юрист-международник Богдан Устименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, в связи с этим США и НАТО должны разместить на юге Украины средства ПВО для «защиты» своих кораблей.
«Если воображаемый военный корабль нечерноморского государства после прохода через черноморские проливы находился в Черном море десять дней и на одиннадцатый день такого пребывания корабль зашел в морской порт Херсон, расположенный в устье реки Днепр, и непрерывно находился в порту три дня, то эти три дня, проведенные в порту Херсон, не могут быть зачислены в общий срок пребывания такого корабля в Черном море.
По возвращении упомянутого воображаемого корабля в Черное море из порта Херсон, срок пребывания этого корабля в Черном море восстанавливается и считается одиннадцатым днем пребывания в Черном море. А это значит, что на юге Украины можно разместить системы ПВО «Patriot» и «Aegis Ashore» для спокойного захода и пребывания кораблей США и НАТО в порту Херсон», – отмечает Устименко.
Ранее бывший посол Украины в Турции, а ныне – посол в Японии Сергей Корсунский заявил, что Украине нужно добиться отмены или пересмотра Конвенции Монтрё, ограничивающей сроки нахождения в Черном море военных кораблей нечерноморских государств и их тоннаж.
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