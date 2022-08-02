В Херсоне начали выдавать паспорта России для жителей Одессы и Николаева

02.08.2022  11:58 (Мск), Херсон
Геннадий Шелестенко.  
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Дзен, Николаев, Одесса, Россия, Херсон


Теперь жители Николаевской и Одесской областей могут спокойно получить российский паспорт в Херсонской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В паспортных столах Херсонской области стали выдавать российское гражданство вне зависимости от места регистрации. Теперь жители соседних регионов могут спокойно получить документ, посетив профильное учреждение на территории области.

Теперь жители Николаевской и Одесской областей могут спокойно получить российский паспорт в Херсонской области,...

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Ранее одесситам отказывали в приеме документов, хотя в Херсонскую область приехало большое количество людей из соседних субъектов. Теперь и они могут получить российское гражданство, согласно указу президента России Владимира Путина.

Вице-губернатор Екатерина Губарева опубликовала фото пункта выдачи паспортов в Херсоне, напомнив, что власти Украины угрожают уголовное преследование сторонникам РФ.

«У «украинского пациента» всё по классике.  Изначально в Киеве отрицали желание украинцев на освобождённых территориях получать паспорта России. Сейчас перешли к стадии гнева и угрожают фейковыми штрафами и тюремными сроками. Понятно, что на уловки Банковой никто не поддастся. Далее у «пациента» наступит депрессия и принятие неизбежного», – комментирует Губарева.

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