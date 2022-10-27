В Херсоне нашли управу на заукраинских коммерсантов, отказавшихся принимать рубли

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После эвакуации российских органов власти из Херсона в городе и близлежащих населенных пунктах активизировался заукраинский элемент, принявшийся демонстрировать ожидание скорого возвращения украинской армии – в сфере торговли это вылилось в отказ целого ряда коммерческих точек от приема российских рублей, либо же установления крайне невыгодного курса.

Управу на местных бандеровцев удалось найти только силами общественности. Военкор Роман Сапоньков бросил клич, чтобы ему сообщали обо всех случаях саботажа. Данные были переданы неравнодушным людям в погонах. Воспитательные беседы тут же привели коммерсантов в чувство.

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Сапоньков уточнил, что сообщения об отказе принимать российский рубль стали приходить не только из Херсона, находящегося на правом берегу Днепра, но и из Новой Каховки, а также Таврийска.

«Моя позиция такая. Официальная валюта рубль. Если заведение не принимает российскую валюту и торгует за разноцветные фантики, то нужно дать возможность любому желающему купить любой товар за разноцветный фантик. Например, за жёлтый осенний листик. Или за красный осенний листик. Звучит логично.

Вообще борзеть в условиях военного положения – это нужно быть очень смелыми людьми, которые очень любят наживаться на своих согражданах… Я предлагаю дело приведения в чувство отдать на откуп ребят из ДНР. Только позади нужно стоять наготове, чтобы успеть их оттормозить между стадией воспитательной беседы и национализацией активов», – прокомментировал Сапоньков.

За короткое время подписчики сообщили ему адреса примерно 140 торговых точек, где перестали принимать рубли или брали их по невыгодному курсу. Данные были переданы компетентным силовикам. Результат последовал буквально на следующий день, о чем военкору сообщили местные жители.

«По спекулянтам, которые отказываются принимать рубли. Отказывались, точнее. Первые результаты на скринах. Наши люди благодарят парней в погонах, которые круто взялись за наведение порядка. За вчера и сегодня из списка 141 торговой точки отработано около 30% Торговцы принимают конструктивную критику и приходят к осознанию, что так поступать нельзя», – комментирует Сапоньков.