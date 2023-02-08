В Херсоне объявлена эвакуация. Город скоро вернется в Россию – Сальдо

Украинские вооруженные силы начали готовиться к оставлению Херсона: заставляют эвакуироваться медицинских работников, поощряют к выезду простых жителей и вывозят культурные ценности.

Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем информацию оттуда, и эта информация говорит о том, что Херсон, скорее всего – и я в это верю – в очень недалеком будущем вернётся в состав Российской Федерации, – подчеркнул он. – Об этом говорят все действия, которые там проводят оккупационные войска. Сейчас в Херсоне объявлена эвакуация, и чуть ли не насильственно предлагают оставшимся людям, а там около 60 тысяч человек, оставить Херсон. Врачей чуть ли не силком выталкивают, даже не предлагают, а как бы обязывают. Но по моей информации мало кто пользуется этой возможностью. Уезжают те, кто на самом деле боится. Те, кто ждали прихода украинских военных на сегодняшний день уже вместе со всеми остальными ждут их ухода, и этот уход уже предрешён».

По словам Сальдо, поступает информация о попытках вывоза из херсонских музеев культурных ценностей. Несмотря на эвакуацию главных артефактов – прах князя Григория Потёмкина-Таврического, памятники Ушакову, Потемкину, Суворову и Маргелову – в музейных фондах осталось много культурных ценностей. Среди них – написанный при жизни портрет Петра I.

«Жаль будет, если его вывезут, хотя пока информация такой нет, – указал Сальдо. – Все те, кто показывает, где и что лежит, это бывшие наши «активисты», и они точно так же опасаются, что мы вернёмся и не будем такими мстительными идиотами как они, но кто действительно внёс такую серьёзную лепту в развал и противостояние, будет привлечен к ответственности. Кстати говоря, в последние дни очень многих, кто собственно говоря продолжал работать на украинскую власть уже после вхождения в Российскую Федерацию, их арестовали. И эти люди уже тоже поняли и сравнили: там, где Россия, там порядок, там будущее. А с украинским режимом они просто просчитались, и теперь ждут прихода на нас обратно в Херсон».