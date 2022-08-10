В Херсоне опровергают разрушение плотины Каховской ГЭС

10.08.2022  17:48 (Мск), Херсон
Геннадий Шелестенко.  
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Дзен, Украина, Херсон
Новости Украины

Украинская пропаганда сегодня распространяет сообщения в духе «Каховский мост – всё». Дело в том, что нет никакого «Каховского моста». В Новой Каховке есть плотина ГЭС, по плотине проложена дорога соединяющая два берега Днепра. Эта плотина периодически подвергается обстрелам ВСУ, но эти обстрелы могут повредить только дорожное покрытие, которое успешно восстанавливается.

Да, на время ремонта ограничено движение многотоннажного автотранспорта, но это не критично. Чтоб прекратить движение по плотине, нужно ее разрушить, но это сложно, плотина строилась в советские времена – советскими людьми с запасом прочности более 50%. Подорвать плотину можно, но объем взрывчатки будет сопоставим с размерами плотины.

Украинская пропаганда сегодня распространяет сообщения в духе «Каховский мост – всё». Дело в том,...

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Нужно понять, что  украинские террористические атаки на плотину Каховской ГЭС, на Дарьевский мост через Ингулец, на Антоновский мост через Днепр  – не приводят ни к какому стратегическому перелому.

Единственное, чего достигли террористы, так это только усложнили доставку продуктов, но не отменили ее вообще.

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