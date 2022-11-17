В Херсоне остались сторонники России, не верившие в отступление русской армии

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Новости Украины

Кадры «ликующих жителей Херсона, встречающих ВСУ» являются постановкой – для митингов приветствия украинской армии из соседнего Николаева была свезена массовка. Сами херсонцы опасаются выходить на улицу, поскольку могут быть схвачены для проверки сотрудничества с Россией.

Об этом в эфире севастопольского канала НТС сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, были такие, что ждали украинскую армию, и их достаточно много, – отметил он. – Вместе с тем, что показывали на центральных площадях Херсона людей с флагами – это 100% инсценировка, созданная картинка, которая была подготовлена заранее. Подвезли несколько автобусов со стороны Николаева, и эти люди выражали бурную радость и ликование. Это абсолютно точная информация. В Херсоне, все-таки, опасаются выходить, люди знают, что с ними будут делать зашедшие в город представители украинской армии. Ведь нацистам прекрасно известно, где кто живёт, кого можно привлечь за сотрудничество с российской властью, или имеет друзей в Российской Федерации. Поводов прицепиться, чтобы схватить и пытать людей достаточно много. Эти расправы попадают в социальные сети, несмотря на проблемы с электроэнергией и связью».

Украинские паблики публикуют фото жителей Херсона, которых пытали и избивали за работу на армию РФ. Каратели проводят «чистки» по наводке местных националистов, чего оказалось достаточно для приговора без суда и следствия.

По словам врио главы региона, не все успели перебраться на левый берег Днепра. Многие до последнего не верили, что российская армия отступит, и в город зайдут ВСУ. И теперь предпринимают рискованные попытки переправиться через плавни с риском для жизни – водная гладь простреливается с обеих сторон.

«Люди не верили, что это может произойти. Люди не военные, они не знают, что происходит на фронтах, и почему те или иные действия приходится предпринимать. Да, это война, и во время войны такие вещи, хоть и непривычные, но они есть, – подчеркнул Сальдо. – У многих срабатывает инертность, тяжело сниматься с места, тяжело переезжать, непонятно куда – это сложно для человека срываться в другое место, и в Херсоне на правом берегу много осталось тех, кто явно не сторонник украинской власти. Им сейчас приходится переносить все невзгоды».

Информацию Сальдо подтверждает херсонский блогер Николай Терещенко, который накануне отступления русской армии выехал в Крым.

«В Херсоне остались мои пророссийские друзья, будучи уверенными, что город не сдадут… Из Херсона тревожные новости. Под раздачу попадают все. В частности знакомые водители маршруток и такси. Водители в похоронных бюро. Отдельная песня это стукачество. Кто получал русские пенсии и гуманитарку. Об этом тоже рассказали. Как и то, что на ниве стукачества началось соц.соревнование».

Он также обращает внимание:

«Центр Херсона будут разминировать. Для этого закрывают въезд. Открою великую тайну. Он не был заминирован. Это я знаю точно, поскольку проживаю там. Так что в центре планируют другие мероприятия. И даже догадываюсь какие».