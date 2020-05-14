В Херсоне по ТВ зачитали стих о «кацапских нелюдях»

14.05.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

В Херсоне член комитета по вопросам семей погибших ветеранов при Министерстве ветеранов, вдова погибшего в «котле» боевика АТО Дарья Мазур сочинила стихотворение о напавших на Украину «кацапских нелюдях».

Об этом она рассказала в эфире местного телеканала «Общественное Херсон», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последний мой стих адресован войне на востоке, и той ситуации, и даже той ситуации, которая сейчас происходит в стране – очень многие не принимают то, что у нас есть война», – отметила она.

После чего вдова боевика зачитала само стихотворение, в котором требует от «кацапских нелюдей» освободить Украину.

«Белоснежными крыльями обвита Украина,

Это воинов-ангелов войско на небе,

Так борется с нечистью моя Украина,

И враг у нас с ней – кацапские нелюди.

Братская война – говорят некоторые люди,

Какие же они братья, скажите вы мне,

Когда только слышно от них отовсюду,

Что мы оккупанты на родной земле.

Что это именно мы украли у них их земли,

И Крым, и Луганск, и шахтерский Донбасс,

Они же всего лишь освободители ныне,

От себя сначала пусть освободят нас», – продекламировала Мазур.