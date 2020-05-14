В Херсоне по ТВ зачитали стих о «кацапских нелюдях»
В Херсоне член комитета по вопросам семей погибших ветеранов при Министерстве ветеранов, вдова погибшего в «котле» боевика АТО Дарья Мазур сочинила стихотворение о напавших на Украину «кацапских нелюдях».
Об этом она рассказала в эфире местного телеканала «Общественное Херсон», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Последний мой стих адресован войне на востоке, и той ситуации, и даже той ситуации, которая сейчас происходит в стране – очень многие не принимают то, что у нас есть война», – отметила она.
После чего вдова боевика зачитала само стихотворение, в котором требует от «кацапских нелюдей» освободить Украину.
«Белоснежными крыльями обвита Украина,
Это воинов-ангелов войско на небе,
Так борется с нечистью моя Украина,
И враг у нас с ней – кацапские нелюди.
Братская война – говорят некоторые люди,
Какие же они братья, скажите вы мне,
Когда только слышно от них отовсюду,
Что мы оккупанты на родной земле.
Что это именно мы украли у них их земли,
И Крым, и Луганск, и шахтерский Донбасс,
Они же всего лишь освободители ныне,
От себя сначала пусть освободят нас», – продекламировала Мазур.
Спасибо!
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