В Херсоне подожгли дом “смотрящего” от Порошенко

07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Националисты подожгли дом Игоря Павловского, помощника нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообшают в своем паблике в соцсети члены неонацистской группировки С14.

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“Наказание пришло к организатору убийства Кати Гандзюк. Павловский с уголовным прозвищем “Собака” залег на больничный. Именно он, согласно имеющейся информации, передавал средства нападавшим на активистку”, – пишут нацисты.

“Его дом от стыда загорелся”, – уточнили в группировке.

По заявлению С14 Игорь Павловский является “бывшим помощником нардепа- “регионала” Журавко, который сейчас отсиживается в ДНР, и действующим помощником нардепа БПП Паламарчука, которого называют “смотрящим” за МВД в области”.

“Каждого палача ждет расплата”, – резюмировали в С14.

Как сообщает киевское издание “Страна”, Павловский – достаточно известный на юге Украины человек. “Его фамилия встречается в числе руководителей охранной фирмы “Черный туман”, куда набирают атошников. А на общенациональном уровне Павловский известен как помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – генерала полиции и замглавы МВД, руководителя крымского главка времен начала “нулевых”.



По информации издания The Newsroom, Паламарчук считается одним из “смотрящих” от президента Петра Порошенко на Херсонщине.

При этом, согласно одной из версий, именно помощник влиятельного парламентария мог передавать деньги в качестве оплаты за организацию нападения на Екатерину Гандзюк. В рамках расследования уголовного дела о покушении на жизнь активистки Павловский был допрошен, но в настоящее время его процессуальный статус в деле – “свидетель”.

Данную информацию распространяют и активисты сообщества “Кто заказал Катю Гандзюк?”. По их словам, посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судимый Игорь Павловский, имеющий кличку Собака.

“Павловский – официальный помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Паламарачук – вечный смотрящий по темам МВД в Херсонской области”, – утверждают активисты.

В свою очередь, нардеп Паламарчук уже назвал “бредом” информацию о его возможной причастности к покушению на Екатерину Гандзюк. При этом он подтвердил, что Павловский – действительно его помощник в Херсонской области.

“Если он кому-то передавал деньги, то пусть его привлекают к уголовной ответственности. Возможно, (его, Павловского. – Прим. ред.) допрашивали, но я этого не знаю. Если допрашивали, пусть задерживают, если виноват, то пусть привлекают. Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, причастен он или нет”, – пояснил парламентарий, выразив обиду, что СМИ характеризуют его как “смотрящего” от президента на Херсонщине.

“Я Гандзюк не знал, ее никогда не видел в глаза, я с ней не пересекался. Я точно не имею ни мотивов, ни оснований. Не знал ее. Она меня не критиковала, не знала меня”, – сказал нардеп.