В Херсоне погиб Алексей Журавко

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Новости Украины

Хорошо известный читателям «ПолитНавигатора» политик из Херсона Алексей Журавко погиб сегодня утром в результате украинского удара по гостинице, где проживали журналисты и наблюдатели, следившие за ходом проведения референдума о воссоединении с Россией.

«Администрация Херсонской области с прискорбием сообщает, что сегодня в результате террористической атаки по гостинице Play Hotel by Ribas трагически погиб бывший депутат Верховной рады Украины, известный общественный деятель Алексей Журавко. Вместе с Алексеем погиб его охранник.

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Журавко был убежденным антифашистом и общественным лидером, который всегда выступал за единение с Российской Федерацией и никогда не поддерживал неонацистский курс украинского руководства…

Алексей вел активную общественную деятельность, несмотря на то, что был инвалидом от рождения. С 2006 по 2012 год он был депутатом Рады от «Партии регионов». Он не принял националистический антиконституционный переворот 2014 года и в самом начале 2015 года уехал в Россию. В апреле 2022 года Алексей вернулся в Херсон и развернул активную работу по налаживанию жизни на освобожденной территории Херсонской области. Все это время Алексей Журавко вел активную правозащитную и гуманитарную деятельность, направленную на защиту прав инвалидов.

В ближайшее время будут подведены итоги референдума о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации. Наши граждане, видя все бесчинства и зверства украинских националистов, не падают духом и делают свой исторический выбор в ходе голосования. Можно быть уверенными, что мечта Алексея вскоре осуществится и Херсонская область вернется в состав Российской Федерации. А вслед за этим в нашем регионе наступит мир, стабильность и процветание. Вечная память этому светлому человеку, настоящему гражданину и мужественному патриоту», – говорится в сообщении ВГА.

48-летний Журавко успел проголосовать на референдуме еще в первый день – он поддержал воссоединение своей малой Родины с Россией.

«Он был моим другом. Он, безногий, сделал для русских и русскоязычных на Украине гораздо больше, чем все януковичи с ногами и руками. Украинский режим пополнил свою коллекцию голов – персональная охота на Алексея Журавко увенчалась успехом. Счёт к Киеву растет. Я хочу верить, что он будет оплачен», – комментирует депутат Госдумы Константин Затулин.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о награжении Журавко посмертно.

«Каждый, кто знал Алексея Журавко, не мог не восхищаться силой духа этого мужественного человека. В числе очень немногих депутатов Верховной рады он в 2014 году встал на сторону Донбасса и все эти годы много раз бывал в Республике, разделяя наши устремления и поддерживая нас. С глубокой скорбью узнали о гибели нашего единомышленника в Херсоне от украинского снаряда. Искренние соболезнования родным и близким! Наградил Алексей Журавко медалью «За отвагу». Посмертно», – написал Пушилин.

Политолог Семен Уралов считает, что Журавко может считаться настоящим и успешным политиком.

«Журавко был политиком невероятной силы воли. Будучи инвалидом без ног, он всегда стремился попасть в самую пучину политической борьбы. Впервые на Украине о Журавко услышали на президентских выборах 2004 года, когда он задавал кандидату Ющенко крайне неприятные вопросы на митинге в Херсоне, а затем выступил в авангарде антиоранжевого движения. 20 лет политической борьбы и вот результат – референдум в его родном Херсоне. По крайней мере, Алексей Журавко погиб с чувством достигнутой политической цели. Умение ставить и достигать политических цели – единственное подлинное качество, отличающее политика от коммерсанта в политике», – напоминает Уралов.

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов называет Журавко «героем Новороссии».

«У Лёши с рождения была по сути всего одна рука. Он рос в детдоме. Но благодаря своему невероятному напору, вере в себя и свои силы, благодаря редкой «безбашенности» – смог пробиться в жизни. Без связей, без денег, без ничего фактически. Только на своей харизме и удивительной работоспособности… С самого начала Лёша выступил против майдана, горячо поддержал крымский референдум. Ему пришлось покинуть родной Херсон и, как и многим из нас, стать политическим эмигрантом… Он не сдавался, боролся как мог… Он мечтал вернуться в Херсон и спустя долгие 8 лет его мечта осуществилась. А сегодня Лёшу Журавко в самом центре Херсона убила американская ракета, выпущенная теми, кто отказался от своего рода, от своего имени, от своей земли. Алексей Журавко – невероятный человек, который никогда не падал духом. В минуты сомнений и уныния, я всегда вспоминал Лёшу Журавко – и заставлял себя жить дальше. Он ушёл счастливым – родной край вернулся домой на его глазах. Вечная память герою Новороссии Алексею Журавко».