В Херсоне работники военкомата искалди призывников на проходной судостроительного завода

04.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Херсоне работники военкомата вручали повестки на проходной местного судостроительного завода, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Усппишна варта со ссылкой на пользователей соцсетей

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Информацию о сложившейся ситуации в Херсоне на проходной судостроительного завода сообщили пользователи социальных сетей и выложили соответствующее видео.



По их словам, военные пришли на проходную в сопровождении полиции и сказали, что будут вручать повестки.

Сообщается, что работники военкомата, после уточнения возраста сотрудников предприятия, в довольно грубой форме просят проехать с ними.

Очевидно, таким экзотическим способом местный военкомат пытается выполнить план по призыву в армию.