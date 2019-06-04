В Херсоне работники военкомата искалди призывников на проходной судостроительного завода
В Херсоне работники военкомата вручали повестки на проходной местного судостроительного завода, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает Усппишна варта со ссылкой на пользователей соцсетей
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Информацию о сложившейся ситуации в Херсоне на проходной судостроительного завода сообщили пользователи социальных сетей и выложили соответствующее видео.
По их словам, военные пришли на проходную в сопровождении полиции и сказали, что будут вручать повестки.
Сообщается, что работники военкомата, после уточнения возраста сотрудников предприятия, в довольно грубой форме просят проехать с ними.
Очевидно, таким экзотическим способом местный военкомат пытается выполнить план по призыву в армию.
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