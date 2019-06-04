04.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Общество, Происшествия, Украина
Просмотров:

В Херсоне работники военкомата искалди призывников на проходной судостроительного завода

В Херсоне работники военкомата вручали повестки на проходной местного судостроительного завода, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Усппишна варта со ссылкой на пользователей соцсетей

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Информацию о сложившейся ситуации в Херсоне на проходной судостроительного завода сообщили пользователи социальных сетей и выложили соответствующее видео.

По их словам, военные пришли на проходную в сопровождении полиции и сказали, что будут вручать повестки.

Сообщается, что работники военкомата, после уточнения возраста сотрудников предприятия, в довольно грубой форме просят проехать с ними.

Очевидно, таким экзотическим способом местный военкомат пытается выполнить план по призыву в армию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть