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25.02.2021, Киев, Михаил Рябов
 
Дзен, Крым, Политика, Провокации, Россия, Украина, Херсон
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В Херсоне развесили плакаты с угрозами Путину: Не вернёшь Крым – сожжём Москву

Новости Украины

В граничащей с российским Крымом Херсонской области Украины власти развешали плакаты с обещанием сжечь Москву. Об этом в своем блоге сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Очередная дурь неадекватных деляг! Вместо того, чтобы искать компромисс, примирение, так эти идиоты в Херсоне выставили борды с таким обращением к Путину:

«Не вернёшь Путин Крым – Всю Москву испепелим. И над пожарищем России – Скажешь «Слава Украине!».

Вот так разжигают ненависть между народами и государствами! Позор тем, кто это придумал, и кто установил! Вот это и есть двойные стандарты, о которых я говорил. Просто бред сумасшедших и дурных! Больше никак это назвать нельзя», – комментирует Журавко.

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