В Херсоне скончался видный нацист-майданщик

04.05.2021, Херсон, Юрий Коваленко

Новости Украины

В Херсоне в возрасте 71 года от болезни скончался одиозный майданщик, дирижёр Виктор Кисиль.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Мост», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не стало Виктора Ивановича Кисиля. Заслуженный работник культуры Украины, этнограф, преподаватель-методист Херсонского профессионального колледжа музыкального искусства, художественный руководитель, дирижер оркестра украинской музыки «Венцерада» ушел в мир иной на Пасху», – говорится в сообщении.

Однако подробности его болезни и кончины не сообщаются.

При жизни Виктор Кисиль был активным майданщиком и сторонником тотальной украинизации, а в прошлом – ярым антисоветчиком. Так, он являлся основателем херсонского «Общества украинского языка», а также принимал участие во многих других нацистских инициативах.

«Создал Херсонский городской центр Общества украинского языка, и аналогичные стали появляться в Новой Каховке, Бериславе, Голой Пристани и т.д. Неописуемый патриот, стоял у истоков «Народного руха Украины» на Херсонщине.

Поэтому неудивительно, что всегда пропагандировал проукраинскую позицию. Был активным участником Киевского и Херсонского Евромайдана… За позицию Виктор Кисиль привык иметь проблемы еще с советских времен, но этого никогда не боялся. Шел своим путем – пропагандировал украинское, родное, с истоков, полузабытое», – описали покойного в свидомых СМИ.