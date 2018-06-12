12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Происшествия, Скандал, Транспорт, Украина

В Херсоне “скорая” насмерть сбила женщину, переходившую улицу на зеленый свет


Автомобиль «скорой помощи» в Херсоне сбил насмерть женщину, переходившую дорогу на зеленый свет, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

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ДТП произошло во вторник утром в Корабельном районе Херсона.

Полицейские предварительно установили, что на перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией через перекресток на красный свет проезжал автомобиль «скорой помощи», срочно доставлявший в больницу больного ребенка. Водитель «скорой» совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте.

Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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