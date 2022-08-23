В Херсоне совершен бессмысленный теракт

23.08.2022  14:46 (Мск), Херсон
Геннадий Шелестенко.  
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Дзен, Происшествия, Терроризм, Украина, Херсон
Новости Украины

В Херсоне совершено покушение на главу департамента внутренней политики и  внешних связей Военно-гражданской администрации Игоря Телегина.

Вечером 22 августа в 18.30 в Таврическом микрорайоне возле  тропинки, ведущей к дому чиновника, сработало заложенное взрывное устройство. Телегину были причинены осколочные ранения спины, но он жив.

В Херсоне совершено покушение на главу департамента внутренней политики и  внешних связей Военно-гражданской администрации...

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Такими терактами СБУ пытается держать Херсон в страхе. Смысл в убийстве Телегина отсутствует, он не принимал самостоятельных решений, но известен как хороший кинемотаграфист, писатель и политолог.

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