В Херсоне совершен бессмысленный теракт

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Новости Украины

В Херсоне совершено покушение на главу департамента внутренней политики и внешних связей Военно-гражданской администрации Игоря Телегина.

Вечером 22 августа в 18.30 в Таврическом микрорайоне возле тропинки, ведущей к дому чиновника, сработало заложенное взрывное устройство. Телегину были причинены осколочные ранения спины, но он жив.

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Такими терактами СБУ пытается держать Херсон в страхе. Смысл в убийстве Телегина отсутствует, он не принимал самостоятельных решений, но известен как хороший кинемотаграфист, писатель и политолог.