В Херсоне участнику Самообороны Крыма дали возможность выйти на свободу под залог

20.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Херсонской области решением суда на 60 суток продлен арест участнику “Самообороны Крыма”, при этом ему определен залог в 321 120 грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры несуществующей АР Крым.

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“19 августа 2019 года, постановлением следственного судьи Херсонского городского суда Херсонской области продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней участнику незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”, – говорится в сообщении.

“Однако благодаря известному решению Конституционного суда, суд предоставил возможность подозреваемому, который с оружием в руках участвовал в оккупации полуострова, внести залог в размере 321 120 грн”, – указали в прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что месяц назад другой следственный судья этого же суда при продлении меры пресечения размер залога не определял, учитывая аргументы следователя и прокурора о том, что “преступление подозреваемым было совершено с угрозой применения насилия”.

Обвиняемый был задержан 11 июня 2019 года работниками главного управления Национальной полиции в несуществующей АР Крым и г. Севастополе и Государственной пограничной службы Украины на контрольно-пропускном пункте “Каланчак” при попытке пересечения границы с РФ, которая на Украине считается “админграницей с АР Крым”.

Задержанный подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредусматриваемых законом вооруженных формирований).