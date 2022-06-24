В Херсоне украинские диверсанты убили представителя новой власти

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Новости Украины

Сегодня утром в Херсоне произошел теракт – на одной из улиц города взорвался автомобиль.

В машине находился директор управления по молодежной политике местной ВГУ Дмитрий Савлученко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным военкора Романа Сапонькова, чиновник погиб в результате взрыва.

«Сегодня утром в Херсоне подорвали машину директора управления по молодежной политике ВГА Херсонской области Дмитрия Славученко. Мужчина погиб», – написал в своем блоге Сапоньков.

Эту информацию на своей странице в соцсети подтверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко:

«В Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко. По предварительным данным, он погиб на месте».

Дмитрий Савлученко.

По мнению крымского правозащитника и общественника Александра Талипова, таким образом Украина доказывает, что действует методами террористов

«Украина не перерастает доказывать свой статус страны террориста. Очередной теракт в Херсоне. Они понимают, что территория Украины огромна и то что у них каждый день по десятку раз может взрываться, если этого кто-то захочет?».

Боевик и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в своем блоге также отмечает, что Савлученко был убит:

«Первые кадры с места ликвидации коллаборанта Савлученко. Мои знакомые из Херсона таки утверждают, что предателя разнесло вдребезги на куски»