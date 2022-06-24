В Херсоне украинские диверсанты убили представителя новой власти
Сегодня утром в Херсоне произошел теракт – на одной из улиц города взорвался автомобиль.
В машине находился директор управления по молодежной политике местной ВГУ Дмитрий Савлученко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По данным военкора Романа Сапонькова, чиновник погиб в результате взрыва.
«Сегодня утром в Херсоне подорвали машину директора управления по молодежной политике ВГА Херсонской области Дмитрия Славученко. Мужчина погиб», – написал в своем блоге Сапоньков.
Эту информацию на своей странице в соцсети подтверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко:
«В Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко. По предварительным данным, он погиб на месте».
Дмитрий Савлученко.
По мнению крымского правозащитника и общественника Александра Талипова, таким образом Украина доказывает, что действует методами террористов
«Украина не перерастает доказывать свой статус страны террориста. Очередной теракт в Херсоне. Они понимают, что территория Украины огромна и то что у них каждый день по десятку раз может взрываться, если этого кто-то захочет?».
Боевик и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в своем блоге также отмечает, что Савлученко был убит:
«Первые кадры с места ликвидации коллаборанта Савлученко. Мои знакомые из Херсона таки утверждают, что предателя разнесло вдребезги на куски»
Спасибо!
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