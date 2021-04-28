В Херсоне устроили демарш в день приезда Зеленского

В Херсоне устроили демарш в день приезда ЗеленскогоНовости Украины
Владимир Зеленский во вторник совершил ранее не анонсированный визит в Херсонскую область, где осмотрел позиции украинской армии на границе с российским Крымом. Фотография президента-комика позабавила наблюдателей.
«Зеленский сегодня побывал на передовой позиции ВСУ на границе с Крымом. А почему без бронеслюнявчика?! Я что-то не могу понять! Украина же воюет с Россией, верно? Так почему на линии фронта далеко от России он броневичок надевает, а возле самой России – нет?» – комментирует политолог Владимир Корнилов.
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Зеленский заявил, что прилетел, чтобы проверить состояние армии, которая должна быть готова к тому, что Россия вновь вернет свои войска к украинским границам.
«Наши семьи, дети могут быть спокойны», – оценил Зеленский увиденное. Но поручил подготовить заседание Совбеза.
Интересно, что журналисты Херсона обиделись – их на мероприятия Зеленского не аккредитовали. Из-за этого некоторые херсонские издания устроили демарш, разместив сообщения о поездке президента, заменив фото Зеленского зеленым квадратом.
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