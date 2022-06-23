В Херсоне увеличат число пунктов приёма документов на получение российских паспортов

23.06.2022  17:24 (Мск), Херсон
Геннадий Шелестенко.  
Просмотров: 217
 
Дзен, Общество, Россия, Херсон


В Херсоне с одного до четырех увеличат число пунктов приёма документов на получение российских паспортов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На 23 июня 2022 года подали документы более 4 тысяч жителей Херсона, число желающих ежедневно растёт.

В Херсоне с одного до четырех увеличат число пунктов приёма документов на получение российских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Причины получения гражданства Российской Федерации разные: одни надеются получать пенсию – для дальнейших перспектив жить в Херсоне, но уже как гражданин России, кто-то хочет счастливого будущего своих детей (в России гораздо больше возможностей реализовать свой потенциал), кто-то всегда считал себя частью российского народа.

Безусловно, есть в Херсоне ещё те, кто верит сказками Арестовича о приближении ВСУ к городу, наотрез отрицая сокрушительное поражение ВСУ и проамериканского киевского режима.

Это так называемые «ждуны».  Среди них есть и хорошие специалисты, одурманенные украинской пропагандой.

По мере успехов русской армии пелена пропагандистского дурмана будет спадать, а число желающий вступить в гражданство РФ в Херсоне – расти.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть