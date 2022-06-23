В Херсоне увеличат число пунктов приёма документов на получение российских паспортов

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В Херсоне с одного до четырех увеличат число пунктов приёма документов на получение российских паспортов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На 23 июня 2022 года подали документы более 4 тысяч жителей Херсона, число желающих ежедневно растёт.

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Причины получения гражданства Российской Федерации разные: одни надеются получать пенсию – для дальнейших перспектив жить в Херсоне, но уже как гражданин России, кто-то хочет счастливого будущего своих детей (в России гораздо больше возможностей реализовать свой потенциал), кто-то всегда считал себя частью российского народа.

Безусловно, есть в Херсоне ещё те, кто верит сказками Арестовича о приближении ВСУ к городу, наотрез отрицая сокрушительное поражение ВСУ и проамериканского киевского режима.

Это так называемые «ждуны». Среди них есть и хорошие специалисты, одурманенные украинской пропагандой.

По мере успехов русской армии пелена пропагандистского дурмана будет спадать, а число желающий вступить в гражданство РФ в Херсоне – расти.