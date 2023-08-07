В Херсоне – война и безнадега. Как обустроились уехавшие в Россию и Европу

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Предприниматель из Херсона Николай Терещенко симпатизировал России и приветствовал приход русской армии в город весной 2022 года. В последующие месяцы он в своем блоге рассказывал о жизни Херсона.

Прошлым летом город стал всё чаще и чаще подвергаться бомбежкам. Осенью Николаю пришлось покинуть малую Родину и уехать с семьей в Крым – армия РФ отступила на левый берег Днепра. Тогда в эвакуацию уехали десятки тысяч херсонцев, опасающихся репрессий.

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Впрочем, многие, не настроенные пророссийски, покинули Херсон еще раньше – уехали на Запад, не приняв приход русских войск. В материале для «ПолитНавигатора» Николай рассказывает, как сложилась судьба его земляков.

…Так бывает в жизни, что внезапно казавшееся незыблемым оказывается весьма условным, а то, что особо то и не ценилось, вспоминается с лёгкой грустью или нелёгкой тоской. Война разбросала нас если не по всему миру, то в пределах одного континента, именуемого Европа, так точно.

Место временного проживания, а все херсонцы надеются, что временного, выбиралось на основании личных страхов, политических предпочтений и коммерческого интереса. Последняя причина выбора уж совсем экзотическая, но тем не менее.

Виктория Г. с ребёнком выехали летом 2022 года в Германию. Оформили статус беженца, получают 700 евро на двоих, проживание бесплатное. Денег практически хватает впритирку, приходится подрабатывать. Но нелегально. Если легально, то лишат пособия. Всё по-честному.

Забегая вперёд, скажу, что все перфомансы политических украинцев в Германии, Австрии, Чехии или Польше больно ударили по обычным «пересічним громадянам», которые от подобного идиотизма в результате пострадали больше всех. К беженцам резко изменилось отношение из-за наглого и вызывающего поведения, которое зачастую демонстрировали митингующие.

Екатерина Т. выехала в начале сентября 2022г. в Польшу. Выехала сознательно, на заработки. Следом приехала родня из Скадовского района (левый берег Днепра, контролируется армией РФ). С заработками не сложилось. Нет, работа конечно есть. Но цены на жильё и питание практически съедают весь заработок. Статус беженца Екатерина не стала получать. Это больно ударит по уровню зарплаты. Вот такая интересная картина получается.

В Германии можно работать, но нельзя быть беженцем, а в Польше можно быть беженцем, но не стоит тогда работать.

Странно, что в России можно и работать, и получать выплаты. Говорят, что в любом государстве, которое относится, по словам господина Борреля, к джунглям, есть весьма положительные моменты, в отличие от его цветущего сада.

Вернёмся к Екатерине. Родня не сумела закрепиться в Польше и вернулась домой, работать на земле и жить в своём доме. В конце концов, с приходом России, там не особо что изменилось, и даже ждуны вполне себе сосуществуют с пророссийски настроенными.

Херсонский автовокзал сейчас.

Екатерине же помогают всем миром финансово – продолжать жить в Польше и зарабатывать. Если это, конечно, можно назвать заработком и жизнью.

Александр Г. выехал осенью 2022г. в Румынию. Звал всех своих друзей, в том числе и нас. Восторженные отзывы включали рассказы о пособиях, бесплатном жилье которое арендовало румынское государство у своих граждан для украинских беженцев. Однако медовый месяц продолжался недолго, и сегодня необходимо работать и снимать жильё за свои. Отчасти всё это произошло из-за мутных схем по аренде жилья, которые в большинстве не имели отношения к беженцам.

Геннадий и Ирина О. выехали через пункт пропуска Васильевка, Запорожской области, ранней осенью 2022г. У них разные политические взгляды, но они уживаются. Это их второй вынужденный переезд за последние девять лет. Первый был из Луганска в 2014 года. Решающим фактором движения в сторону Европы были дети и внуки.

В Европе не остались, вернулись на Украину – в западную часть. Удалённая работа позволяет жить в любом месте. Планировали вернутся летом в Херсон, но подрыв украинскими войсками дамбы перечеркнул все их планы. Самое яркое воспоминание – это обстрел Васильевки со стороны Украины в момент пересечения.

Юрий Ж. – близкий мне человек, по специальности морской механик. По сути может жить в любой из стран Европы, не испытывая финансовых затруднений.

С началом СВО было довольно много откровенных многочасовых разговоров о действиях России и украинском патриотизме. В окопы так и не собрался, купил в военкомате выезд из Украины, возвращаться пока не собирается.

Да, если кто не знал, украинские военкоматы предлагают платную услугу «откоси от мобилизации». Она стоит довольно дорого, но позволяет сохранить жизнь.

Если коротко подытожить, никому из наших земляков в Европе нормально устроиться не удалось.

Пожалуй, самый большой пласт херсонцев – это те, кто остался в городе, кто находится на подконтрольной России левобережной части области и те, кто выехал в РФ.

Галина С. с супругом проживают в с.Михайловка Скадовского района. Приняли приход РФ спокойно, занимаются фермерством, получили российское гражданство и, в общем, ни на что особо не жалуются.

Вообще, многие из оставшихся в Херсонской области спокойно занимались фермерством, торговлей и предпринимательством – до того самого момента как начались регулярные обстрелы с правого берега, а окончательно многих добил прорыв плотины.

Наиболее стабильные в плане жизни и заработков – это херсонцы, занимающиеся налаживанием мирной жизни.

Татьяна Б. и Геннадий Г. работают в структурных подразделениях Херсонской ВГА и системе МВД, у них нет ментальных провалов, они знают, чего хотят и понимают, что от них хочет государство российское.

К сожалению, оставшиеся в Херсоне, не могут порадовать ничем. Работы нет, практически всё крутится вокруг гуманитарки и волонтёрства. Эйфория от «освобождения» Украиной прошла, а серые будни захлестнули с головой.

Наталья С. потеряла в зарплате практически 70% по сравнению с прошлым годом, по её словам цены на рынке на продукцию в гривне сопоставимы с ценами на левобережье в рублях. Один к одному. Город на паузе, на глубокой паузе, и хотя политические украинцы рисуют радужные картины, из Херсона вновь начался отток. Хотя с марта по июнь 2023 года люди возвращались.

Не обошла Херсон и «могилизация». И это слова я понимаю в буквальном смысле.

Вячеслав С. Сообщает, что с начала августа активизировались военкомы, и повестки начали разносить наиболее активно. Настолько активно, что люди стали уезжать, либо сидеть по домам. Он же описывает процесс помощи от государства. Если очень кратко, то люди в основном за редкими исключениями, предоставлены сами себе.

Жители города разочарованы и недовольны. Часть проблем, конечно, можно объяснить военным действиями, но большая часть не решается из-за старой украинской болячки – постараться не решать ничего, украв деньги и сбежав в благополучную страну.

Что касается выехавших из Херсона и области на территорию «большой» России, тут всё более-менее нормально. Не без проблем, но уровень этих проблем иной.

Елена и Валерий К. с октября проживают в пансионате в Краснодарском крае, куда и выехало большинство херсонцев. Удивительно, но, несмотря на летний сезон, их не выселили и не сняли с довольствия. Можно считать это пропагандой, но это факт. Получены все обещанные выплаты, жилищный сертификат, который находится сейчас в процессе реализации. Работают, ребёнок определён в школу.

Примерная картина у всех херсонцев.

Наиболее сложное положение сложилось у священства, поскольку церковные законы подразумевают довольно серьёзные ограничения при смене места служения. И нарушать эти законы сознательно никто не стремится.

Однако и эта ситуация разрешается, руководство РПЦ оказывает всю возможную поддержку для обустройства покинувших родные края.

Несмотря на разбросанность, разные взгляды и предпочтения, херсонцы всё же надеются собраться под крылом своего родного русского города.